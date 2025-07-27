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«Ночи у нас бессонные»: 43-летний Иван Стебунов впервые стал отцом

27 июля
2025 год

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27 июля 2025
Иван Стебунов и его жена Елена впервые стали родителями. Ребёнок родился ещё в начале июля, но актёр рассказал об этом лишь спустя три недели в комментарии изданию Woman.ru.

«Ночи у нас бессонные»: 43-летний Иван Стебунов впервые стал отцом

«Я на роды не пошёл, хотя сейчас это популярная история. Но был рядом, стоял в коридоре, за дверью. Однажды заглянул в палату, пришёл в ужас и решил больше не заходить. Супруга рожала в Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. Всё прошло идеально». Родители дали ребёнку имя Герман. «Я очень хотел, чтобы в имени сына была буква "Р". Думали такие варианты, как Роман, Макар. А потом добавились рабочие вопросы, я играю в спектакле «Пиковая Дама» Германа и решили, что будет Герман Иванович. Звучит классно!»

«Ночи у нас бессонные»: 43-летний Иван Стебунов впервые стал отцом

За три недели отцовства Иван уже вошёл в ритм родителя-дебютанта: «Каждый день обязательно гуляю с сыном по 1,5-2 часа, с коляской ходим по улицам. Узнают, порой подходят, чтобы поздравить. Ночи у нас тоже бессонные, плачет, как и все дети. Но для меня это музыка!»

«Ночи у нас бессонные»: 43-летний Иван Стебунов впервые стал отцом

У Ивана это второй брак. Первый раз актёр был женат на Марине Александровой, брак с которой продержался 2,5 года, рухнув из-за измены Стебунова. С Еленой Иван познакомился в отделе банка, где она помогла ему решить проблему с застрявшей в банкомате картой. Стебунов не растерялся и попросил у Елены номер телефона. В 2018 году они поженились.
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№ 2
Матвей Брикун   27.07.2025 - 20:59
Елена сотрудница банка, так полагаю. читать далее>>
№ 1
Белая ночь (Cанкт - Петербург)   27.07.2025 - 20:55
Очень рада за Ваню! Маленькому Герману здоровья, спокойных ночей и вкусного молочка. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Ночи у нас бессонные»: 43-летний Иван Стебунов впервые стал отцом фотографии
«Ночи у нас бессонные»: 43-летний Иван Стебунов впервые стал отцом фотографии
«Ночи у нас бессонные»: 43-летний Иван Стебунов впервые стал отцом фотографии
«Ночи у нас бессонные»: 43-летний Иван Стебунов впервые стал отцом фотографии
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