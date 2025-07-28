Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года

Краш всея РусиМаксим Матвеев родился 28 июля 1982 года в городе Светлый Калининградской области. Учась в школе, он и не подозревал, что станет актёром — планировал поступать на медицинский или юридический факультет. Однако на балу медалистов педагог Владимир Смирнов заметил будущего артиста и посоветовал присмотреться к театральному институту.
фото: Максим Матвеев в детстве с мамой Людмилой
фото: Максим Матвеев в молодости
Максим принял совет к сведению и уже более двадцати лет радует зрителей своими работами в театре и кино. К делу он относится настолько серьёзно, что дублёров к кадру не подпускает. В интервью изданию «Собака» актёр объяснил, что желание сделать всё самому мешает безопасности: «Я не пользуюсь услугами дублёров в кино и стараюсь все трюки выполнять сам. Иногда это становится проблемой для продюсеров, ведь риски им кажутся неоправданными. Мне как-то даже сделали серьёзный выговор, потому что я себя не жалел и чуть было не упал под колёса машины во время исполнения, как оказалось, реально сложного трюка, который выполнит не каждый каскадёр. Я об этом даже не подозревал, просто делал и всё».
Актёр также показывает пример заботливого отца: вместе с Елизаветой Боярской он воспитывают двоих сыновей: 13-летнего Андрея и 6-летнего Гришу. Максим Матвеев возит детей на секции, любит готовить и даже мастерит им игрушки из дерева: «Любовь к инструментам мне досталась от деда, он был, что называется, рукастый человек. Перочинным ножом он делал примерно всё: косил траву на даче, мог починить обувь, вырезал мне каждую нашу прогулку в лесу дудочки из веток. И вот теперь я коллекционирую перочинные ножи, а один всегда лежит у меня в рюкзаке. Я привык, что у меня есть мультиинструмент. Однажды ехал в метро и увидел, что отходит поручень. Достал нож, прикрутил его, и все, можно спокойно ехать дальше. Бесполезная ли это вещь? До тех пор, пока ты не придумаешь, как ее применить».
фото: Максим Матвеев с подарком для сына Григория
фото: Максим Матвеев с супругой Елизаветой Боярской
Как говорит о супруге Елизавета Боярская: «талантливый человек талантлив во всём»! Поздравляем актёра и желаем ему новых творческих открытий!
обсуждение >>