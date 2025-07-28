Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года

28 июля
2025 год

Лайфстайл >>
28 июля 2025
Краш всея Руси Максим Матвеев родился 28 июля 1982 года в городе Светлый Калининградской области. Учась в школе, он и не подозревал, что станет актёром — планировал поступать на медицинский или юридический факультет. Однако на балу медалистов педагог Владимир Смирнов заметил будущего артиста и посоветовал присмотреться к театральному институту.

Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года
фото: Максим Матвеев в детстве с мамой Людмилой

Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года
фото: Максим Матвеев в молодости

Максим принял совет к сведению и уже более двадцати лет радует зрителей своими работами в театре и кино. К делу он относится настолько серьёзно, что дублёров к кадру не подпускает. В интервью изданию «Собака» актёр объяснил, что желание сделать всё самому мешает безопасности: «Я не пользуюсь услугами дублёров в кино и стараюсь все трюки выполнять сам. Иногда это становится проблемой для продюсеров, ведь риски им кажутся неоправданными. Мне как-то даже сделали серьёзный выговор, потому что я себя не жалел и чуть было не упал под колёса машины во время исполнения, как оказалось, реально сложного трюка, который выполнит не каждый каскадёр. Я об этом даже не подозревал, просто делал и всё».

Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года

Актёр также показывает пример заботливого отца: вместе с Елизаветой Боярской он воспитывают двоих сыновей: 13-летнего Андрея и 6-летнего Гришу. Максим Матвеев возит детей на секции, любит готовить и даже мастерит им игрушки из дерева: «Любовь к инструментам мне досталась от деда, он был, что называется, рукастый человек. Перочинным ножом он делал примерно всё: косил траву на даче, мог починить обувь, вырезал мне каждую нашу прогулку в лесу дудочки из веток. И вот теперь я коллекционирую перочинные ножи, а один всегда лежит у меня в рюкзаке. Я привык, что у меня есть мультиинструмент. Однажды ехал в метро и увидел, что отходит поручень. Достал нож, прикрутил его, и все, можно спокойно ехать дальше. Бесполезная ли это вещь? До тех пор, пока ты не придумаешь, как ее применить».

Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года
фото: Максим Матвеев с подарком для сына Григория

Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года
фото: Максим Матвеев с супругой Елизаветой Боярской

Как говорит о супруге Елизавета Боярская: «талантливый человек талантлив во всём»! Поздравляем актёра и желаем ему новых творческих открытий!

Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года

Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года

Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года

Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Елизавета БоярскаяМаксим Матвеев
фильмы
Триггер-2Триггер-3

фотографии >>
Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года фотографии
Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года фотографии
Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года фотографии
Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Гульнора Маваева
26 июля ушла из жизни артистка балета Гульнора Маваева.
Николай Сметанин
26 июля ушёл из жизни артист Николай Сметанин.

День рождения >>

Владимир Басов
Наталия Белохвостикова
Марианна Вертинская
Павел Григорьев
Ирина Ефремова
Егор Клеймёнов
Инна Макарова
Максим Матвеев
Юлия Меньшова
Антон Эльдаров
Лука Барбарески
Элизабет Беркли
Джо Е. Браун
Лиза Гастони
Рольф Людвиг
Элиана Мильо
Леонор Уотлинг
все родившиеся 28 июля >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Одно целое
научная фантастика, триллер
Австралия, США, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Хорошенькая
драма
США, 2024
28 дней
драма, триллер
Италия, Бельгия, 2025
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
Рыжая Соня
боевик, приключения, фэнтези
США, 2025
Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен