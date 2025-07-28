«Первый раз в жизни женюсь»: Павел Деревянко рассказал о свадьбе в сибирском стиле

Совсем скоро 49-летний Павел Деревянко официально перестанет быть холостяком и женится на своей возлюбленной Зое Фуць. Предложение Зое Деревянко сделал в мае на поле стадиона «Динамо» перед встречей Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Акроном». Под композицию Басты «Выпускной» актёр встал на одно колено и протянул Зое кольцо со словами «Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе свою руку и сердце».
Свадьбу назначили на 8 августа: «Зоя у меня — большой любитель циферок. Показала мне три возможные для свадьбы даты. И вот, согласно нумерологии, у тех пар, кто поженится 08.08, все будет сильно зашибись: и достаток, и детей много, и ругаться не будут. Крепкая, долгая, счастливая семья. И я, конечно, за!», — объяснил актёр в интервью изданию «Hello!»
В прессе уже появились вольные фантазии о костюмированной свадьбе в космическом стиле, но актёр развеял эти слухи: «Мы устраиваем торжество в сибирском стиле. Зоя с Байкала, так что тема очень подходящая. Да ну нафиг этот космос! Мы ж на земле живем, так что всё очень приземленное: главным напитком нашей свадьбы будет самогон — прекрасный дистиллят, который делает в Таганроге мой одноклассник и большой друг Серёжа. Это невероятный напиток, не оставляющий равнодушным никого. Уже заготовлено 200 литров. Главное, чтобы всем хватило».
Как это ни странно, но Павел, у которого подрастают две дочери 15 и 10 лет, никогда не был женат и производил впечатление человека, не стремящегося к браку. С матерью своих дочерей Дарьей Мясищевой актёр почти не жил: «Мы с Дашей не были семьей, супругами. Жили вместе максимум один год, а потом всегда раздельно. Воспитывали детей, делили родительские обязанности, дружили. Но не были расписаны. У каждого была своя жизнь».
фото: Павел с дочерьми
«Что же такого сделала Зоя, чтобы обуздать меня? Да, у меня достаточно богатый опыт общения с девушками. Но Зоя… Во-первых, она Скорпион, а я Рак — это самое идеальное сочетание знаков зодиака. Во-вторых, на многие вещи мы смотрим одинаково. У нас похожий вкус в музыке, одежде, взглядах на воспитание детей. Мы активные, энергичные, хотим развиваться. Ну и потом — она красивая…»
фото: Зоя Фуць с сыновьями
У Фуць есть двое сыновей от предыдущего брака: 12-летний Мирон и 11-летний Никос. «Очень хорошие парни. Самостоятельные, беспроблемные. Мы хорошо ладим. Зоя достойно их воспитала, она отличная мама. Вообще, для меня отношение женщины к своим детям — огромный показатель, поскольку я считаю, что родительство — самая важная роль в жизни мужчины и женщины. Нет ничего важнее детей».
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