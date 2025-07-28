«Первый раз в жизни женюсь»: Павел Деревянко рассказал о свадьбе в сибирском стиле

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Фильмы Хаяо Миядзаки, Макото Синкая, Наоко Ямады и других мастеров

Лучшее аниме о взрослении: последнее лето детства, нарисованное с душой

Спутник телезрителя

«О бесконечности»: Я и сам все это видел

В ночь с 26 на 27 июля, 01:30, Пятница!