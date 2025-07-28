Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие

26 июля 56-летний сын Софи Лорен Карло Понти-младший
связал себя узами брака с 37-летней уроженкой Грузии Мариам Шарманашвили
. Пара обвенчалась в древнем монастыре Самтавро, а незадолго до венчания Карло принял православие. Светскую часть свадьбы молодожёны отпраздновали на винограднике Шато Мухрани.
Карло Понти-младший, рождённый в браке Софи Лорен с кинопродюсером Карло Понти
, с детства интересовался музыкой и в итоге стал дирижёром симфонического оркестра.
Его супруга Мириам работает фитнес-тренером. Их отношениях начались с комплимента в соцсетях — Карло написал Мириам, что она прекрасна. Мириам, судя по всему, решила не игнорировать комментарий. У Карло есть двое детей от предыдущего брака с венгерской скрипачкой Андреа Месарош
, а Мириам воспитывает сына.
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