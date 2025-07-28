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Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие

28 июля
2025 год

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28 июля 2025
26 июля 56-летний сын Софи Лорен Карло Понти-младший связал себя узами брака с 37-летней уроженкой Грузии Мариам Шарманашвили. Пара обвенчалась в древнем монастыре Самтавро, а незадолго до венчания Карло принял православие. Светскую часть свадьбы молодожёны отпраздновали на винограднике Шато Мухрани.

Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие

Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие

Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие

Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие

Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие

Карло Понти-младший, рождённый в браке Софи Лорен с кинопродюсером Карло Понти, с детства интересовался музыкой и в итоге стал дирижёром симфонического оркестра.

Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие

Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие

Его супруга Мириам работает фитнес-тренером. Их отношениях начались с комплимента в соцсетях — Карло написал Мириам, что она прекрасна. Мириам, судя по всему, решила не игнорировать комментарий. У Карло есть двое детей от предыдущего брака с венгерской скрипачкой Андреа Месарош, а Мириам воспитывает сына.

Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие
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обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   28.07.2025 - 14:49
Карло Понти-младший даже чем-то смахивает на грузина - черты лица, нос с небольшой горбинкой. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие фотографии
Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие фотографии
Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие фотографии
Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие фотографии
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