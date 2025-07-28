«Я хочу, чтобы Таганрог процветал»: Павел Деревянко рассказал, как участвует в развитии родного города

Каждое лето Павел Деревянко отмечает свой день рождения в родном Таганроге, устраивая тематические костюмированные вечеринки для нескольких десятков друзей. Актёр даже специально заказывает знакомому художнику по костюмам образы — в этом году темой праздника были индейцы. И каждый год родной город манит актёра всё чаще. В интервью изданию «Hello!» Актёр признался, что мечтает развивать Таганрог, чтобы он процветал.
фото: Слёт индейцев в Таганроге по случаю 49-летия Деревянко
«Я амбассадор своего любимого Таганрога, хочу, чтобы город процветал, как в моём детстве и отрочестве. В следующем году организуем большой фестиваль «Семейное древо», который, надеюсь, станет ежегодным. Люди будут приходить на него семьями: дети, мамы, папы, дедушки, бабушки, тети. Эстафеты, активности, вкусная еда, вечером — классный концерт. Ещё я поддерживаю регбийный клуб «Таганий рог» и сотрудничаю с благотворительной организацией «Регби детям» в Таганроге. Общаюсь с разными людьми, поэтому у меня постоянно появляются новые знакомые — из администрации, бизнеса, спорта».
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«Я очень благодарен родному городу, хочу отдать ему дань уважения. Достраиваю свое поместье: в этом году поставили баню, в следующем сделаем еще один дом на территории — для моего брата. Хочу, чтобы все жили вместе».
В отличие от многих своих коллег, которые с переездом в Москву потеряли связь с малой Родиной и людьми, окружавшими их в детстве, Павел сохранил дружбу с одноклассниками и друзьями детства. «Мы очень плотно дружим. Переписываемся, общаемся, я приезжаю в Таганрог по четыре-пять раз в год — там мы всё время проводим вместе, и они ко мне в Москву приезжают. Нет дистанции. Я никого из себя не строю. Ребята уже привыкли к тому, что у меня есть какая-то известность. Смотрят фильмы и сериалы с моим участием, мы их обсуждаем, они высказывают свое мнение. Так же говорим и об их работе. Обычные дружеские отношения».
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