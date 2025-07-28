«Неудовлетворённая женщина — это враг общества» и другие перлы Виталия Гогунского

Виталий Гогунский
продолжает повышать свой рейтинг цитируемости, выезжая на старых дрожжах радикальных высказываний о женщинах и их настроении
. Видимо, актёру не хватило пространного интервью
с Ксенией Собчак
, и он решил ещё разок объяснить, что же он имел в виду, когда сказал, что не готов терпеть мрачный настрой спутницы.
В интервью Ренате Пиотровски
для канала «Москва 24»
актёр рассыпал пригоршню бытовых мудростей о том, как правильно дрессировать спутницу и в какой момент её пора менять на новую.
«У меня после 42 лет поменялось мышление. Закончились приключения молодого сперматозоида. И начались более осмысленные поступки. В том числе я перестал постоянно удовлетворять неудовлетворённых. Если у вас плохое настроение — в сад. А я должен делами заниматься. Если я могу чем-то помочь, я помогу. Если нет, не отвлекайте меня от ремесла».
«Ну вы же видели женщину в плохом настроении? Это враг общества. Неудовлетворённая женщина — это враг общества. Я боюсь. Мне лучше на атомную войну, чем видеть женщину в плохом настроении»
.
«Эмоциональная поддержка — очень важна. Но если я буду своим вниманием поощрять её плохое настроение, она привыкнет и будет провоцировать меня через плохое настроение. Поэтому мы это сразу пресекаем. Я буду уделять тебе внимание, когда ты в хорошем настроении. И все твои вопросы можно решать — они не такие серьёзные. Если у девушки больше проблем, чем у мужчины — пора искать другую девушку»
.
Ну и бонус: «Самый романтический подарок — это перевести женщине денег на карту. Если у неё от этого хорошее настроение, то это не банально»
.
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