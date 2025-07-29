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«Много сил на это бросили»: Ляйсан Утяшева призналась, что делает всё, чтобы родить третьего ребёнка

29 июля
2025 год

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29 июля 2025
Ляйсан Утяшева и Павел Воля женаты уже 13 лет и воспитывают двоих детей: 12-летнего Роберта и 10-летнюю Софию. В интервью Лауре Джугелии Утяшева призналась, что родить третьего ребёнка ей помешали проблемы со здоровьем.

«Много сил на это бросили»: Ляйсан Утяшева призналась, что делает всё, чтобы родить третьего ребёнка

«Мы всегда хотели третьего, но у меня со здоровьем было не очень хорошо. После вторых родов было слишком много нюансов, которые не позволяли. Упавший гемоглобин. Я бы могла, наверное, забеременеть, но какой ценой? Надо было вылечиться. Это железо вечно падало, я четыре года пыталась понять, что происходит. Да и кроме железа был целый букет, надо было восстановиться», — призналась спортсменка.

«Много сил на это бросили»: Ляйсан Утяшева призналась, что делает всё, чтобы родить третьего ребёнка
фото: Ляйсан и Паша с сыном Робертом

Сейчас Ляйсан и Паша "работают" над расширением семьи. И даже не исключают возможности прибегнуть к ЭКО или услугам суррогатной матери. «Если у меня прям совсем не получится и я отчаюсь и пойму, что никак, я подумаю об этом. Я пока очень верю в свой организм. Мы много сил на это бросили. У меня и доктора хорошие. И в голове стало разгружаться».

«Много сил на это бросили»: Ляйсан Утяшева призналась, что делает всё, чтобы родить третьего ребёнка
фото: Ляйсан с Софией

К тому же, подчеркнула Ляйсан, сейчас женщине, строящей карьеру, не нужно переживать об уходе в декрет и потере статуса. Для Ляйсан, с 2023 года ведущей вместе с мужем шоу «Выжить в Дубае», это более чем актуально. «Я поговорила с руководством ТНТ, я говорила "Ну раньше же ты вообще уходишь в декрет и с концами, я вас не подставлю, если забеременею?» Они говорят: "Да прекрасно всё будет. Хилькевич работала, родила, вернулась. Марина Кравец работала, родила, вернулась". Мне этот тренд нравится: что не надо уходить куда-то надолго, что и с пузиком можно работать».
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№ 2
Моника888   29.07.2025 - 16:05
По моему мнению, ЭКО бессмысленно делать, когда уже третий ребенок, зачем свой организм поганить, после ЭКО большая вероятность возникновения онкологии. читать далее>>
№ 1
Angelika77   29.07.2025 - 14:31
Интересная какая-то, прям так мечтает о третьем ребёнке, что готова пойти и на эко и на суррогатное материнство, но в то же время переживает, чтобы надолго не уходить с работы и чтобы за ней осталось... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Много сил на это бросили»: Ляйсан Утяшева призналась, что делает всё, чтобы родить третьего ребёнка фотографии
«Много сил на это бросили»: Ляйсан Утяшева призналась, что делает всё, чтобы родить третьего ребёнка фотографии
«Много сил на это бросили»: Ляйсан Утяшева призналась, что делает всё, чтобы родить третьего ребёнка фотографии
«Много сил на это бросили»: Ляйсан Утяшева призналась, что делает всё, чтобы родить третьего ребёнка фотографии
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