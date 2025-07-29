«Много сил на это бросили»: Ляйсан Утяшева призналась, что делает всё, чтобы родить третьего ребёнка

«Мы всегда хотели третьего, но у меня со здоровьем было не очень хорошо. После вторых родов было слишком много нюансов, которые не позволяли. Упавший гемоглобин. Я бы могла, наверное, забеременеть, но какой ценой? Надо было вылечиться. Это железо вечно падало, я четыре года пыталась понять, что происходит. Да и кроме железа был целый букет, надо было восстановиться», — призналась спортсменка.
фото: Ляйсан и Паша с сыном Робертом
Сейчас Ляйсан и Паша "работают" над расширением семьи. И даже не исключают возможности прибегнуть к ЭКО или услугам суррогатной матери. «Если у меня прям совсем не получится и я отчаюсь и пойму, что никак, я подумаю об этом. Я пока очень верю в свой организм. Мы много сил на это бросили. У меня и доктора хорошие. И в голове стало разгружаться».
фото: Ляйсан с Софией
К тому же, подчеркнула Ляйсан, сейчас женщине, строящей карьеру, не нужно переживать об уходе в декрет и потере статуса. Для Ляйсан, с 2023 года ведущей вместе с мужем шоу «Выжить в Дубае», это более чем актуально. «Я поговорила с руководством ТНТ, я говорила "Ну раньше же ты вообще уходишь в декрет и с концами, я вас не подставлю, если забеременею?» Они говорят: "Да прекрасно всё будет. Хилькевич работала, родила, вернулась. Марина Кравец работала, родила, вернулась". Мне этот тренд нравится: что не надо уходить куда-то надолго, что и с пузиком можно работать».
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