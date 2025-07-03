ПоЧебубу и нет?: Союзмультфильм хочет конкурировать с Labubu

На фоне бешеной (и наверняка скоротечной) популярности китайских злобных игрушечных зайцев Labubu, которых модницы вешают на сумочки, "Союзмультфильм" быстро подсуетился и решил заработать на апгрейде Чебурашки.
Сходство Лабубу с Чебурашкой сразу же породило массу мемов, но маркетологи "Союзмультфильма" отнеслись к этому более чем серьёзно и подали в Роспатент
заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу», под которым планируется производство и выпуск игрушек и мультфильмов, а также других видов товаров и услуг.
В комментарии изданию «Подъём» представители студии сообщили, что решение было принято во имя защиты Чебурашки от контрафакта из‑за популярности игрушек Labubu. «В этом году „Союзмультфильм“ также представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии. Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов»
.
Ещё в конце мая ТНТ анонсировал
производство новогодней комедии «Чебубу и другие приключения Шурика»
, однако позже генеральный директор канала Тина Канделаки
раскритиковала этот креатив, заявив, что никакого "Чебубу" не будет, поскольку права на использования Чебурашки принадлежат "Союзмультфильму", в обход которого никто работать не собирается.
«Поэтому никакого Чебубу, только Чебурашка, которого мы все вместе ждём. Мы приняли решение убрать Чебубу из нашего новогоднего фильма. У нашей творческой команды ещё достаточно времени, ресурсов, сил и потенциала, чтобы полностью переделать персонаж, а ещё лучше просто вырезать. Мы вырезаем Чебубу»
, — сказала Канделаки. Но если "Союзмультфильм" всё-таки запатентует Чебубу, возможно, он появится в фильме
(хотя лучше бу всё-таки нет)
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