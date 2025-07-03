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ПоЧебубу и нет?: Союзмультфильм хочет конкурировать с Labubu

3 июля
2025 год

Лайфстайл >>
3 июля 2025
На фоне бешеной (и наверняка скоротечной) популярности китайских злобных игрушечных зайцев Labubu, которых модницы вешают на сумочки, "Союзмультфильм" быстро подсуетился и решил заработать на апгрейде Чебурашки.

ПоЧебубу и нет?: Союзмультфильм хочет конкурировать с Labubu

Сходство Лабубу с Чебурашкой сразу же породило массу мемов, но маркетологи "Союзмультфильма" отнеслись к этому более чем серьёзно и подали в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу», под которым планируется производство и выпуск игрушек и мультфильмов, а также других видов товаров и услуг.

ПоЧебубу и нет?: Союзмультфильм хочет конкурировать с Labubu

В комментарии изданию «Подъём» представители студии сообщили, что решение было принято во имя защиты Чебурашки от контрафакта из‑за популярности игрушек Labubu. «В этом году „Союзмультфильм“ также представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии. Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов».

Ещё в конце мая ТНТ анонсировал производство новогодней комедии «Чебубу и другие приключения Шурика», однако позже генеральный директор канала Тина Канделаки раскритиковала этот креатив, заявив, что никакого "Чебубу" не будет, поскольку права на использования Чебурашки принадлежат "Союзмультфильму", в обход которого никто работать не собирается.

«Поэтому никакого Чебубу, только Чебурашка, которого мы все вместе ждём. Мы приняли решение убрать Чебубу из нашего новогоднего фильма. У нашей творческой команды ещё достаточно времени, ресурсов, сил и потенциала, чтобы полностью переделать персонаж, а ещё лучше просто вырезать. Мы вырезаем Чебубу», — сказала Канделаки. Но если "Союзмультфильм" всё-таки запатентует Чебубу, возможно, он появится в фильме (хотя лучше бу всё-таки нет)
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обсуждение >>
№ 7
Yanina Sokolova   6.07.2025 - 20:21
И будет так метаться Канделаки с Чебубу - да или нет, быть или не быть, снимать или не снимать. Но всё равно не хочется как-то перед новым годом такое смотреть, ещё и с Шуриком. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   6.07.2025 - 18:51
Нужно обязать купить игрушку всем чиновникам. Станут настоящими патриотами с Чебубу на чемодане. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   5.07.2025 - 15:16
Не верится что это правда. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   4.07.2025 - 17:31
... Вы имели в виду мультяшным персонажем Чебурашка? Игрушка ж это Лабубу. читать далее>>
№ 3
Марина Солнечная   4.07.2025 - 14:40
В который раз убеждаюсь, что правильно говорят, что всё новое - это забытое старое. Но зачем такое делать со всеми любимой игрушкой? читать далее>>
Всего сообщений: 7
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фотографии >>
ПоЧебубу и нет?: Союзмультфильм хочет конкурировать с Labubu фотографии
ПоЧебубу и нет?: Союзмультфильм хочет конкурировать с Labubu фотографии
ПоЧебубу и нет?: Союзмультфильм хочет конкурировать с Labubu фотографии
ПоЧебубу и нет?: Союзмультфильм хочет конкурировать с Labubu фотографии
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