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«Не хотел зависеть от отца»: Сына Вадима Демчога приговорили к двум годам лишения свободы

3 июля
2025 год

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3 июля 2025
Сына актёра Вадима Демчога (известного по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны»), 20-летнего Вильяма Демчога признали виновным в мошенничестве и приговорили к двум годам колонии общего режима. По версии следствия Вильям выступил соучастником "популярной" телефонной мошеннической схемы, жертвами которой часто становятся пенсионеры. В одной из афер, жертвой которой стал 82-летний гражданин, лишившийся более полутора миллионов рублей, Вильям выступал в качестве "дроппера" — человека, чьи данные используют для вывода или обналичивания украденных денег (иногда дропперы не знают, в чём именно они участвуют).

«Не хотел зависеть от отца»: Сына Вадима Демчога приговорили к двум годам лишения свободы


В феврале этого года Вильям получил карту с уже начисленными на нее 490 000 рублями, которые обманутый гражданин перевёл "на безопасный счёт" по настоянию мошенников. Задачей Вильяма было снять деньги с карты и отправить их дальше по указанию "куратора". За эти хлопоты он должен был получить процент (в районе 30 000 рублей), который ему, кстати, так и не заплатили. Демчог признал свою вину и (не без помощи отца) вернул пострадавшему полную сумму, но ответственности избежать ему не удалось.

«Не хотел зависеть от отца»: Сына Вадима Демчога приговорили к двум годам лишения свободы

Адвокат Демчога Владимир Шелупахин назвал приговор "чрезмерно суровым" и заявил о намерении подать апелляцию. «Молодой человек знал только об одной сумме - 490 тысяч рублей. О том, что общая сумма ущерба 1,8 млн рублей, он узнал лишь постфактум. Тем не менее, мой доверитель компенсировал потерпевшему все 1,8 миллионов.

«Не хотел зависеть от отца»: Сына Вадима Демчога приговорили к двум годам лишения свободы
фото: Вильям и Вадим Демчоги

Он действительно не понимал, что это такое. Я нисколько не утрирую, но молодой человек просто искал подработку и ни о каких мошенниках не знал. Нашёл объявление в соцсетях, было желание не зависеть в финансовом плане от отца, хотел подзаработать. Ему всего 18 лет на тот момент было! Мы будем обжаловать приговор, считаем, что наказание не должно было быть связано с реальным лишением свободы - это мог быть штраф, исправительные работы или условный срок, наконец. Зачем отправлять в колонию молодого парня, у которого вся жизнь впереди?»
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обсуждение >>
№ 22
Киноман1985   7.07.2025 - 17:43
Жду новости: Демчог отправился на СВО! читать далее>>
№ 21
Матвей Брикун   6.07.2025 - 18:37
... ему 30 000 обещали. но и на их бросили. его вина в том, что он карту свою предоставил и не сообщил в полицию и все. и за это 2 года. придите в себя. читать далее>>
№ 20
Иван Беляев (Москва)   6.07.2025 - 17:57
Показательный процесс... чтобы все крепко запомнили читать далее>>
№ 19
Эмили Стивенс   6.07.2025 - 16:56
Двадцать лет, - это уже взрослый человек. У него уже и уголовная, и административная ответственность наступила в любом случае. В то, что "не знал", простите, не поверю! Современная молодёжь... читать далее>>
№ 18
lubba   6.07.2025 - 13:59
Нет, парня не жаль. Любитель лёгких денег. И чужих денег. Захотел, не напрягаясь, "подработать". Вот работать слабо, а "подработать" тут как тут. Примеры, видимо, перед глазами соответствующие. читать далее>>
Всего сообщений: 21
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«Не хотел зависеть от отца»: Сына Вадима Демчога приговорили к двум годам лишения свободы фотографии
«Не хотел зависеть от отца»: Сына Вадима Демчога приговорили к двум годам лишения свободы фотографии
«Не хотел зависеть от отца»: Сына Вадима Демчога приговорили к двум годам лишения свободы фотографии
«Не хотел зависеть от отца»: Сына Вадима Демчога приговорили к двум годам лишения свободы фотографии
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