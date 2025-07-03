«Не хотел зависеть от отца»: Сына Вадима Демчога приговорили к двум годам лишения свободы

Сына актёра Вадима Демчога (известного по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны»), 20-летнего Вильяма Демчогапризнали виновным в мошенничестве и приговорили к двум годам колонии общего режима. По версии следствия Вильям выступил соучастником "популярной" телефонной мошеннической схемы, жертвами которой часто становятся пенсионеры. В одной из афер, жертвой которой стал 82-летний гражданин, лишившийся более полутора миллионов рублей, Вильям выступал в качестве "дроппера" — человека, чьи данные используют для вывода или обналичивания украденных денег (иногда дропперы не знают, в чём именно они участвуют).
В феврале этого года Вильям получил карту с уже начисленными на нее 490 000 рублями, которые обманутый гражданин перевёл "на безопасный счёт" по настоянию мошенников. Задачей Вильяма было снять деньги с карты и отправить их дальше по указанию "куратора". За эти хлопоты он должен был получить процент (в районе 30 000 рублей), который ему, кстати, так и не заплатили. Демчог признал свою вину и (не без помощи отца) вернул пострадавшему полную сумму, но ответственности избежать ему не удалось.
Адвокат Демчога Владимир Шелупахинназвал приговор "чрезмерно суровым" и заявил о намерении подать апелляцию. «Молодой человек знал только об одной сумме - 490 тысяч рублей. О том, что общая сумма ущерба 1,8 млн рублей, он узнал лишь постфактум. Тем не менее, мой доверитель компенсировал потерпевшему все 1,8 миллионов.
фото: Вильям и Вадим Демчоги
Он действительно не понимал, что это такое. Я нисколько не утрирую, но молодой человек просто искал подработку и ни о каких мошенниках не знал. Нашёл объявление в соцсетях, было желание не зависеть в финансовом плане от отца, хотел подзаработать. Ему всего 18 лет на тот момент было! Мы будем обжаловать приговор, считаем, что наказание не должно было быть связано с реальным лишением свободы - это мог быть штраф, исправительные работы или условный срок, наконец. Зачем отправлять в колонию молодого парня, у которого вся жизнь впереди?»
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