«Я в перманентном состоянии растерянности»: Максим Матвеев о воспитании детей

Максим Матвеев
стал гостем шоу Светланы Бондарчук
, где
дал очередное феноменально скучное интервью признался
, что не до конца понимает, как правильно воспитывать детей и порой впадает в состояние полной растерянности.
«Я не знаю, как правильно. Я в перманентном состоянии растерянности. Прекрасной растерянности. Но иногда я вхожу в состояние непонимания как сделать верно. Это странное и тяжёлое чувство. С одной стороны, ты понимаешь, что единственное, что ты должен сделать — это дать человеку свободу самовыражения. Но это колоссально непросто. Потому что соблазнов вокруг… Которые нас в этом возрасте не окружали! Мы все немного заново сейчас формируем свою реальность. Гаджетов у нас не было, мы не знаем, как правильно с этим взаимодействовать. Насколько это действительно плохо, как говорят. Или полезно»
.
Максим и его супруга Елизавета Боярская
воспитывают двоих сыновей: 13-летнего Андрея и 6-летнего Гришу. Актёр признался, что уже не пытается как-то жёстко контролировать детей в вопросах потребления контента: «Там всё на доверии. Понятно, что они там всё смотрят, все знают и всё видят. Даже если ты наложишь вето и контроль — всё равно просочится. Тут надо в первую очередь над собой работать — над своей возможностью принять это всё. Не знаю. Посмотрим. То, какие мы родители, станет понятно лет через 15. Только тогда мы сможем сказать, хорошими мы были или нет.
У каждого из нас есть особенности, которых мы не видим. И которые могут сработать в ту или иную сторону совершенно неожиданно. Нам просто надо быть аккуратными друг с другом и с детьми нашими. Чтобы ни в коем случае не аккумулировать какую-нибудь ужасную штуку, которая произошла в «Переходном возрасте».
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