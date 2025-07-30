Непорочное зачатие: Эмбер Хёрд, Джессика Честейн и другие звёзды, прибегнувшие к услугам суррогатных матерей

Эмбер Хёрд первый раз стала матерью в 2021 году. Рождение девочки Уны подарило звезде много радости, однако без сложностей не обошлось: актриса выбрала суррогатное материнство, так как по медицинским показаниям не смогла бы родить ребёнка самостоятельно. В этом году Эмбер вновь стала мамой, она объявила о пополнении в семье совсем недавно, в День матери. На свет появились двойняшки, сын Оушен и дочь Агнес: «Когда четыре года назад у меня родилась моя первая малышка Уна, мой мир изменился навсегда. Я думала, что не смогу больше радоваться. Что ж, теперь меня переполняет радость в три раза больше! Стать матерью самостоятельно и на своих собственных условиях, несмотря на мои проблемы с фертильностью, было самым сложным опытом в моей жизни. Я бесконечно благодарна за то, что смогла сделать этот ответственный и продуманный выбор». Многие подозревают, что актриса снова прибегла к суррогатному материнству. Однако Эмбер предпочитает делиться с фанатами не всей информацией о своей семье. Никто точно не знает, кто же стал отцом её троих детей.
фото: Эмбер Хёрд с дочерью Уной
Индийская актриса Приянка Чопра также не могла забеременеть, поэтому суррогатное материнство стало выходом из тяжёлой ситуации: «У меня есть проблемы со здоровьем, поэтому это было необходимым решением. И я очень благодарна за то, что могу себе это позволить». О конкретных диагнозах звезда не распространяется. Малти, дочь Приянки и музыканта Ника Джонаса, появилась на свет раньше срока — на 28 неделе. Целых три месяца родители почти не отходили от малышки. «Я была в операционной, когда она родилась. Она была такой маленькой, меньше моей руки. Я наблюдала за работой медсестёр из реанимации — они делают Божью работу. Мы с Ником стояли там, когда медсёстры интубировали Малти, и я даже не представляю, как они нашли то, что им требовалось для интубации, в её крошечном теле», — поделилась актриса.
фото: Приянка Чопра с семьёй
Элизабет Бэнкс, знакомая зрителям по «Голодным играм», воспользовалась услугами суррогатной матери из-за бесплодия. Актриса стала матерью двоих сыновей, Феликса и Магнуса, однако в интервью Glamour призналась, что до сих пор чувствует давление общества: «Люди судят меня и не понимают моего выбора. Но не думаю, что я должна всем что-то объяснять. Если моя история помогает кому-то чувствовать себя менее одиноким, я благодарна за это».
фото: Элизабет Бэнкс с сыновьями
А у Хиларии Болдуин с репродуктивным здоровьем всё отлично, до такой степени, что она, кажется начала коллекционировать детей. В браке с актёром Алеком Болдуином она сама выносила шестерых детей, но ей показалось мало и она решила прибегнуть к услугам суррогатной матери. Главной причиной этого выбора стали два выкидыша, случившиеся в 2019 году. Именно тогда Хилария стала узнавать больше об этом способе деторождения и попыталась уберечь себя от новой возможной потери. Ирония в том, что Хилария на тот момент была вновь беременна. Разница в возрасте между пятым Эдуардо и шестой Марией Люси, рождённой суррогатной матерью, составляет пять месяцев. Сама Хилария утверждает, что все дети для неё одинаково важны: «Для меня нет разницы между моей дочерью, которая родилась с помощью суррогатного материнства, и шестью другими моими детьми, которых я вынашивала. Люди гадали, будет ли она похожа на одну или другую маму… Но она привязана ко мне так же, как и остальные». В 2022 у Болдуинов родился уже восьмой ребёнок.
В 2014 Кэмерон Диас записали в чайлдфри-иконы. Всё из-за интервью изданию Esquire, в котором актриса открыто говорила о нежелании иметь детей: «Я не собираюсь нести ответственность за кого-то, кроме себя. Принятие этого облегчило мне жизнь. Ребёнок — это ежедневная работа без перерыва и отпуска в течение восемнадцати лет. В этом вопросе я такая, какая есть. У меня всё хорошо. Я много чего добилась, и мне уже всё равно, что думают обо мне другие». Спустя 6 лет мнение звезды поменялось. Дочка Рэддикс родилась у Кэмерон и её мужа, музыканта Бэнджи Маддена, 30 декабря 2019 года, однако до этого момента никаких признаков «беременности» актрисы видно не было. Издание The Blast нашло свидетельство о рождении Рэддикс, в котором нет информации о биологической матери. Что указывает на то, что Диас могла либо удочерить девочку, либо воспользоваться услугами суррогатной матери. Материнство пришлось Диас по душе и в 2024 году у супругов тем же чудесным образом родился сын Кардинал. И хотя все издания с уверенностью пишут о том, что актриса обратилась к услугам суррогатных матерей, перепробовав ЭКО и акупунктуру, сама актриса до сих пор ни разу не дала комментарий на эту тему.
фото: Кэмерон Диас с дочерью
У Джессики Честейн и её мужа Джана Луки Пасси Де Препозулородилось двое детей. Но, как и Кэмерон Диас, Джессику не видели беременной. Честейн оберегает семью от публичности и никогда не высказывается на тему детей, что лишь подогревает слухи о том, что дети рождены не самой актрисой, а суррогатной матерью.
фото: Джессика Честейн с мужем
Такие же подозрения касаются и многих российских звёзд. Например, первый ребёнок Равшаны Курковой появился на свет довольно неожиданно для фанатов: до рождения не было ни кадров от актрисы, готовящийся стать матерью, ни «беременных выходов в свет». Когда же Равшана забеременела во второй раз, то фотосессию долго ждать не пришлось. В мире российского шоу-бизнеса суррогатное материнство пользуется большим спросом, но говорить о нём прямо не принято. Помимо таких всем известных звёзд эстрады, как Филипп Киркоров и Сергей Лазарев, суррогатным материнством вполне могли воспользоваться и те, кто захотел завести детей в зрелом возрасте: Дмитрий Маликов, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук. Возможно, и младшая дочь Анастасии Заворотнюк появилась благодаря суррогатному материнству.
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