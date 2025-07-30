Григорий Верник встречается с Полиной Гухман

На фестивале «Горький fest», проходившем в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля, Григорий Верник
появился в компании Полины Гухман
, не оставив присутствовавшим гостям сомнений, что между ним и актрисой не просто дружба. Спустя несколько дней возлюбленные подтвердили роман, поделившись совместными фотографиями в социальных сетях.
А на днях 25-летний Григорий и 19-летняя Полина посетили
московскую премьеру сериала «Циники»
.
Ранее Григорий Верник встречался с актрисой «Папиных дочек» Полиной Денисовой
. Они впервые вышли в свет в прошлом году, но были вместе недолго — уже в феврале этого года Полина выпустила трек, в котором пелось о болезненном расставании.
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