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Григорий Верник встречается с Полиной Гухман

30 июля
2025 год

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30 июля 2025
На фестивале «Горький fest», проходившем в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля, Григорий Верник появился в компании Полины Гухман, не оставив присутствовавшим гостям сомнений, что между ним и актрисой не просто дружба. Спустя несколько дней возлюбленные подтвердили роман, поделившись совместными фотографиями в социальных сетях.

Григорий Верник встречается с Полиной Гухман

Григорий Верник встречается с Полиной Гухман

Григорий Верник встречается с Полиной Гухман

А на днях 25-летний Григорий и 19-летняя Полина посетили московскую премьеру сериала «Циники».

Григорий Верник встречается с Полиной Гухман

Ранее Григорий Верник встречался с актрисой «Папиных дочек» Полиной Денисовой. Они впервые вышли в свет в прошлом году, но были вместе недолго — уже в феврале этого года Полина выпустила трек, в котором пелось о болезненном расставании.

Григорий Верник встречается с Полиной Гухман
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№ 9
Матвей Брикун   3.08.2025 - 12:52
Хоть с Игорем Верником. Ни жарко, ни холодно. читать далее>>
№ 8
Юлия108   2.08.2025 - 17:37
... Ничего не потеряли. Смотрела с ним "Мамы чемпионов", там нет даже искры таланта. читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   1.08.2025 - 21:01
Гухман вообще выглядит как 15-летння, не старше. По сравнению то с Верником, абмалом. читать далее>>
№ 6
tsorn   1.08.2025 - 18:31
Ни одного фильма с его участием не видел, но зато теперь знаю с кем мутил раньше, и с кем он мутит сейчас) Заглянул в фильмографию- отрицательных оценок в разы больше, видимо зрителям не особо симпатичен. читать далее>>
№ 5
АЛМ (Москва)   1.08.2025 - 17:18
[quote]№1 Yanina Sokolova Верник всё как-то по брюнеткам видимо: что Денисова, что Гухман такая. Думаете? Думаю, что тут другое... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Григорий Верник встречается с Полиной Гухман фотографии
Григорий Верник встречается с Полиной Гухман фотографии
Григорий Верник встречается с Полиной Гухман фотографии
Григорий Верник встречается с Полиной Гухман фотографии
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