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Ида Галич стала мамой во второй раз

31 июля
2025 год

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31 июля 2025
35-летняя Ида Галич стала мамой во второй раз. В своем телеграм-канале она опубликовала фотографии из роддома с новорожденной дочерью и женихом, бизнесменом Олегом Ледвичем.

Ида Галич стала мамой во второй раз

«Разрешите познакомить вас с человеком, которого я ровно 39 недель носила под сердцем. С этой девочкой мы пересекли экватор, отправились изучать Антарктиду, провели огромное количество мероприятий, сняли какое-то невероятное число проектов, очень много путешествовали и наслаждались жизнью. Даже день, когда у мамы начались схватки, она выбрала идеальный. Мы были в невероятной красоты месте - на экскурсии в музее-усадьбе. Аристократка!» — написала Галич. Имя дочери она пока что не раскрыла.

Ида Галич стала мамой во второй раз

Ида Галич стала мамой во второй раз

Ида Галич стала мамой во второй раз

Ида Галич стала мамой во второй раз

Ида Галич стала мамой во второй раз
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Ида Галич стала мамой во второй раз фотографии
Ида Галич стала мамой во второй раз фотографии
Ида Галич стала мамой во второй раз фотографии
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