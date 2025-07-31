35-летняя Ида Галич
стала мамой во второй раз. В своем телеграм-канале
она опубликовала фотографии из роддома с новорожденной дочерью и женихом, бизнесменом Олегом Ледвичем
.
«Разрешите познакомить вас с человеком, которого я ровно 39 недель носила под сердцем. С этой девочкой мы пересекли экватор, отправились изучать Антарктиду, провели огромное количество мероприятий, сняли какое-то невероятное число проектов, очень много путешествовали и наслаждались жизнью. Даже день, когда у мамы начались схватки, она выбрала идеальный. Мы были в невероятной красоты месте - на экскурсии в музее-усадьбе. Аристократка!»
— написала Галич. Имя дочери она пока что не раскрыла.
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