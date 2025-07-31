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Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете

31 июля
2025 год

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31 июля 2025
Дмитрия Хрусталева, вылетавшего из Калининграда в Москву, сняли с рейса из-за пьяного дебоша. Как сообщает телеграм-канал Shot, рейс авиакомпании «Россия», на котором должен был лететь телеведущий, задержали более чем на 3 часа. Из Калининграда Хрусталев возвращался после съёмок «Голосящего КиВиНа».

Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете

Как сообщает издание Super, в самолете шоумен был сильно пьян, обругал стюардессу и обматерил других пассажиров. Дмитрия с рейса вынуждены были снять полицейские. PR-директор КВН Анастасия Драпеко отметила, что отстранение Хрусталева от работы в КВН из-за дебоша не рассматривается.
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Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете фотографии
Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете фотографии
Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете фотографии
Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете фотографии
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