Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете

Дмитрия Хрусталева
, вылетавшего из Калининграда в Москву, сняли с рейса из-за пьяного дебоша. Как сообщает
телеграм-канал Shot, рейс авиакомпании «Россия», на котором должен был лететь телеведущий, задержали более чем на 3 часа. Из Калининграда Хрусталев возвращался после съёмок «Голосящего КиВиНа».
Как сообщает
издание Super, в самолете шоумен был сильно пьян, обругал стюардессу и обматерил других пассажиров. Дмитрия с рейса вынуждены были снять полицейские. PR-директор КВН Анастасия Драпеко отметила
, что отстранение Хрусталева от работы в КВН из-за дебоша не рассматривается.
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