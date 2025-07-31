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Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова

31 июля
2025 год

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31 июля 2025
30 июля в Театре на Цветном прошла светская премьера комедийного сериала «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко в главных ролях. Первыми проект от создателей «Беспринципных» посмотрели Маруся Климова, Полина Гухман и Григорий Верник, Лянка Грыу, Саша Савельева, Никита Панфилов, Виктория Дайнеко с мужем, Саша Черкасова и многие другие.

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Павел Деревянко с дочерью

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Григорий Верник и Полина Гухман

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Лянка Грыу

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Маруся Климова

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Саша Савельева

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Симона и Алиса Юнусовы

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Саша Черкасова

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Виктория Дайнеко с мужем

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Александр Цыпкин

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Анна Азарова

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Дарья Харченко

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Ирина Безрукова

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Никита Панфилов

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Ираклий Пирцхалава

Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова
фото: Юлия Волкова

Премьера комедии «Три сестры» состоится 1 августа в онлайн-кинотеатре KION, а позже сериал можно будет увидеть в эфире телеканала ТНТ.

«Три сестры»
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Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова фотографии
Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова фотографии
Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова фотографии
Следствие ведут девочки: Павел Деревянко, Лянка Грыу и Маруся Климова фотографии
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