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Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева

31 июля
2025 год

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31 июля 2025
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась зрительская премьера фильма «Девка-баба: Кукла-чародейка» — оригинального фэнтези о девочке Тане, которая переживает кризис взросления. Все меняется, когда соседка Ева знакомит ее с обрядом создания «кукол-мотанок» и Таня делает свою первую куклу. Среди гостей премьеры были режиссер картины Аглая Набатникова, актеры Таисья Калинина, Иван Бычков, Ольга Сергеева, Юлия Проскурякова и другие.

Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева
фото: Таисья Калинина

Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева
фото: Иван Бычков

Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева
фото: Ольга Сергеева

Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева
фото: Юлия Проскурякова

Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева
фото: Аглая Набатникова

Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева
фото: Алексей Алексеев

Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева
фото: Виктория Лупик

Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева
фото: Елена Гликман

Фильм «Девка-баба: Кукла-чародейка» в прокате с 7 августа.

«Девка-баба: Кукла-чародейка»
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   31.07.2025 - 21:34
Новые лица, приятно посмотреть. Молодые, яркие, еще не убитые жизнью взгляды. читать далее>>
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Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева фотографии
Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева фотографии
Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева фотографии
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Где снимали? Выпуск «Иваново»

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