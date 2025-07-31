Сматываемся: Таисья Калинина, Иван Бычков и Ольга Сергеева

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась зрительская премьера фильма «Девка-баба: Кукла-чародейка»
— оригинального фэнтези о девочке Тане, которая переживает кризис взросления. Все меняется, когда соседка Ева знакомит ее с обрядом создания «кукол-мотанок» и Таня делает свою первую куклу. Среди гостей премьеры были режиссер картины Аглая Набатникова
, актеры Таисья Калинина
, Иван Бычков
, Ольга Сергеева
, Юлия Проскурякова
и другие.
фото: Таисья Калинина
фото: Иван Бычков
фото: Ольга Сергеева
фото: Юлия Проскурякова
фото: Аглая Набатникова
фото: Алексей Алексеев
фото: Виктория Лупик
Фильм «Девка-баба: Кукла-чародейка» в прокате с 7 августа.
фото: Елена Гликман
«Девка-баба: Кукла-чародейка»
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