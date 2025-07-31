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«Вообще перестало все получаться»: Лиза Шакира о профессиональном кризисе

31 июля
2025 год

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31 июля 2025
Лиза Шакира, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Нулевой пациент», в интервью журналу «ОК!» призналась, что оказалась в профессиональном кризисе. Сейчас актриса переосмысляет свой метод работы.

«Вообще перестало все получаться»: Лиза Шакира о профессиональном кризисе

«Я вдруг себя сейчас обнаружила в той точке, когда вообще перестало всё получаться. После «Нулевого пациента» был ужасный синдром самозванца, мне казалось, что вот сейчас все увидят, что у меня случайно вышло. И вот я в моменте, когда всё, что умела (как разбирала роли, каких героинь играла, с какой энергией), больше не работает. Мне нужно заново перестраивать всю систему и заново себя как актрису создавать. Ещё год назад я бы сильно расстраивалась из-за этого, рефлектировала, но сейчас я понимаю, что это тоже этап моего взросления. Колоссальная точка роста», — поделилась Лиза.
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«Вообще перестало все получаться»: Лиза Шакира о профессиональном кризисе фотографии
«Вообще перестало все получаться»: Лиза Шакира о профессиональном кризисе фотографии
«Вообще перестало все получаться»: Лиза Шакира о профессиональном кризисе фотографии
«Вообще перестало все получаться»: Лиза Шакира о профессиональном кризисе фотографии
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