Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Видимо, недолюбили»: Лиза Шакира о травмах детства

31 июля
2025 год

Лайфстайл >>
31 июля 2025
7 июля в Okko начался показ сериала «Разочарованные» — истории о трех подругах, каждая из которых ищет свое место под солнцем в современном мегаполисе. По случаю выхода сериала Лиза Шакира, исполнительница одной из главных ролей, поговорила с журналом «ОК!» и рассказала, что в отличие от своей героини она относится к себе бережно. Потому что ранее у нее уже был деструктивный период в жизни, причиной которого она считает травмирующее детство.

«Видимо, недолюбили»: Лиза Шакира о травмах детства

«Видимо, недолюбили. Родители развелись, это было сложно. Мне очень не хватало рядом папы, потому что у него потом и другие семьи были, и он не жил в России. Наше с ним общение сводилось к тому, какую оценку я получила в школе. Мы почему-то скрывали от него, что я была троечницей, он думал, что я отличница. Он меня ценил за вот эти мнимые пятерки. В какой-то момент я поймала себя на том, что не могу спокойно смотреть на отцов с дочками: мне было очень обидно, что у меня этого не было. Я искала мужчину-папу», — поделилась Лиза.

«Видимо, недолюбили»: Лиза Шакира о травмах детства

«Заботу, безусловную любовь, мне просто хотелось быть маленькой девочкой, которой нужно внимание. У меня были отношения с мужчиной, у которого был 10-летний сын, он жил с отцом. В какой-то момент я увидела эту родительскую любовь, которую я хотела всегда иметь, и осознала, что на самом деле ищу... Я просто закрылась на два часа в туалете и рыдала — я поняла, что мне 30, та маленькая Лиза уже не получит этого…» — призналась актриса.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Вообще перестало все получаться»: Лиза Шакира о профессиональном кризисе
Поиск по меткам
откровениепсихологиясемья
персоны
Елизавета Шакира
фильмы
Разочарованные

фотографии >>
«Видимо, недолюбили»: Лиза Шакира о травмах детства фотографии
«Видимо, недолюбили»: Лиза Шакира о травмах детства фотографии
«Видимо, недолюбили»: Лиза Шакира о травмах детства фотографии
«Видимо, недолюбили»: Лиза Шакира о травмах детства фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Шуйдин
28 июля ушёл из жизни артист цирка Андрей Шуйдин.
Султонали Рахматов
28 июля ушёл из жизни композитор Султонали Рахматов.

День рождения >>

Анатолий Белый
Ивар Калныньш
Ксения Кутепова
Полина Кутепова
Лилия Мэй
Поля Полякова
Яна Соболевская
Павел Табаков
Софья Хилькова
Демиан Бичир
Джанкарло Джаннини
Сара Жиродо
Луис Кальехо
Джейсон Момоа
Джек О'Коннелл
Ане Даль Торп
все родившиеся 1 августа >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Одно целое
научная фантастика, триллер
Австралия, США, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
Рыжая Соня
боевик, приключения, фэнтези
США, 2025
Хорошенькая
драма
США, 2024
28 дней
драма, триллер
Италия, Бельгия, 2025
По законам улиц
криминальный фильм, триллер
Индия, США, 2020
Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен