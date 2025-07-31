«Видимо, недолюбили»: Лиза Шакира о травмах детства

7 июля в Okko начался показ сериала «Разочарованные»
— истории о трех подругах, каждая из которых ищет свое место под солнцем в современном мегаполисе. По случаю выхода сериала Лиза Шакира
, исполнительница одной из главных ролей, поговорила
с журналом «ОК!» и рассказала, что в отличие от своей героини она относится к себе бережно. Потому что ранее у нее уже был деструктивный период в жизни, причиной которого она считает травмирующее детство.
«Видимо, недолюбили. Родители развелись, это было сложно. Мне очень не хватало рядом папы, потому что у него потом и другие семьи были, и он не жил в России. Наше с ним общение сводилось к тому, какую оценку я получила в школе. Мы почему-то скрывали от него, что я была троечницей, он думал, что я отличница. Он меня ценил за вот эти мнимые пятерки. В какой-то момент я поймала себя на том, что не могу спокойно смотреть на отцов с дочками: мне было очень обидно, что у меня этого не было. Я искала мужчину-папу»
, — поделилась Лиза.
«Заботу, безусловную любовь, мне просто хотелось быть маленькой девочкой, которой нужно внимание. У меня были отношения с мужчиной, у которого был 10-летний сын, он жил с отцом. В какой-то момент я увидела эту родительскую любовь, которую я хотела всегда иметь, и осознала, что на самом деле ищу... Я просто закрылась на два часа в туалете и рыдала — я поняла, что мне 30, та маленькая Лиза уже не получит этого…»
— призналась актриса.
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