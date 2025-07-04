Это официально: Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили слухи о расставании

Не утихающие с начала июня слухи
о расставании Орландо Блума
и Кэти Перри
получили официальное подтверждение. Артисты выпустили совместное заявление о расставании в американских СМИ.
«В связи с повышенным интересом и разговорами, циркулирующими вокруг отношений Орландо Блума и Кэти Перри, представители пары подтвердили, что Орландо и Кэти последние несколько месяцев претерпевали перемены и решили сосредоточиться на совместном воспитании ребёнка»
, — гласит публикация в издании Page Six
. «Они продолжат восприниматься как семья, поскольку их общий приоритет — был, есть и всегда будет — воспитание их дочери в любви, стабильности и взаимном уважении»
.
Пару дней назад Орландо разразился в соцсетях цитатами из Юнга об одиночестве и грусти: «Одиночество обусловлено не отсутствием людей вокруг, а невозможностью говорить с людьми о том, что кажется тебе существенным»
. Подписчики приняли этот намёк за косвенное подтверждение слухов о разрыве. И в целом, оказались совершенно правы.
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