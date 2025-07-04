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Это официально: Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили слухи о расставании

4 июля
2025 год

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4 июля 2025
Не утихающие с начала июня слухи о расставании Орландо Блума и Кэти Перри получили официальное подтверждение. Артисты выпустили совместное заявление о расставании в американских СМИ.

Это официально: Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили слухи о расставании

«В связи с повышенным интересом и разговорами, циркулирующими вокруг отношений Орландо Блума и Кэти Перри, представители пары подтвердили, что Орландо и Кэти последние несколько месяцев претерпевали перемены и решили сосредоточиться на совместном воспитании ребёнка», — гласит публикация в издании Page Six. «Они продолжат восприниматься как семья, поскольку их общий приоритет — был, есть и всегда будет — воспитание их дочери в любви, стабильности и взаимном уважении».

Это официально: Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили слухи о расставании

Пару дней назад Орландо разразился в соцсетях цитатами из Юнга об одиночестве и грусти: «Одиночество обусловлено не отсутствием людей вокруг, а невозможностью говорить с людьми о том, что кажется тебе существенным». Подписчики приняли этот намёк за косвенное подтверждение слухов о разрыве. И в целом, оказались совершенно правы.
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обсуждение >>
№ 5
Sveta_21Ermolova   7.07.2025 - 15:14
Как-то и без этой новости нормально жилось. Воспринимаю их по отдельности - Блума как отличного актёра, а Перри как талантливую певицу. вместе - ну не судьба им быть. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   6.07.2025 - 20:19
Дочь вроде как будут воспитывать вместе, поэтому не сильно то и "разбег" считается. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   5.07.2025 - 15:15
На здоровье! Особо не интересно что там у них происходит. На завтра будут опять вместе. читать далее>>
№ 2
Полина Корх   5.07.2025 - 12:01
Одним словом, «пиар». Уже не знают, как к себе привлечь внимание. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   4.07.2025 - 17:26
Ну сколько можно уже мусолить эту тему? Расстались и слава Богу, не будут "мучить" друг друга. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Это официально: Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили слухи о расставании фотографии
Это официально: Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили слухи о расставании фотографии
Это официально: Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили слухи о расставании фотографии
Это официально: Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили слухи о расставании фотографии
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