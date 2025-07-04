«Людям обычно жаль таких как я»: Шарлиз Терон об отсутствии мужа и статусе матери-одиночки

Шарлиз Терон давно отказалась от идеи замужества, сделав выбор в пользу материнства. Актриса одна воспитывает двух приёмных дочерей и совершенно не переживает об отсутствии мужчины. В эфире подкаста Call Her Daddy Шарлиз призналась, что не органически способна находиться в долгосрочных и обязывающих к чему-то отношениях с мужчиной. Отчасти, потому что перед глазами стоит пример родителей: отец-алкоголик и мать, застрелившая его в целях самообороны. А отчасти потому, что Шарлиз вынуждена была признаться самой себе в том, что не способна «быть здоровой» в отношениях.
«Я должна была признать две эти правды, когда решила стать матерью (одно из самых здравых решений, принятых мною). Думаю, общество смотрит на это с мыслью: «С ней явно что-то не так, она не может удержать мужчину». Мне всегда на это хочется сказать: да вы вообще в курсе, как это восхитительно — жить именно так, как тебе хочется? Проживать материнство именно так, как я этого хочу? Мне нравится, что мне не надо их ни с кем делить. Мне нравится, что мне не нужно жить с оглядкой на решения мужчины. И я знаю, что следующим аргументом будет: «Ну это нечестно по отношению к детям». Я могу говорить лишь за себя — я знаю, как быть им лучшей матерью. И может быть, они вырастут и расскажут эту историю со своей точки зрения. И мне останется лишь проявить к ним уважение».
фото: Шарлиз с дочерьми
«Людям обычно жаль таких как я. Существует эта общепринятая идея, что кто-то вроде меня упускает важную часть жизни — любовь. Но есть вещь, которую ты не осознаешь, пока у тебя не появятся дети. И я не говорю, что одна любовь заменяет другую. Но любовь к детям так огромна, что у меня нет недостатка в любви. Мне может не хватать секса… Но слушайте, у меня есть такой секс, которого и в 20-то не было, и в 30 тоже. Но я не тоскую по отношениям, партнёрству».
Актриса активно ходит на свидания и встречается с разными мужчинами, но в постоянных отношениях она не была так долго, что уже с трудом может представить себе мужчину в доме. «Я могу с уверенностью сказать, что нога мужчины не переступит порог моего дома, пока там живут мои дочери. Дело даже не в детях — я не думаю, что я смогу вытерпеть это сама. Я действительно не представляю себе, как в моём доме поселяется мужчина, и я вдруг делю с ним шкаф. Но! Потом я представляю себя в опустевшем гнезде — ведь настанет и этот момент в моей жизни, и тогда, возможно, мне захочется отношений».
Впрочем, брак так и остаётся для Шарлиз нежелательным состоянием, во многом из-за экономической и юридической составляющей: «Брак — это долгосрочное обязательство. Мне бы, наверное, хотелось долгосрочных обязательств. Только я не хочу выходить замуж. У меня есть огромный страх не иметь возможности выбраться из чего-то. Ну а теперь давайте честно: согласно законам штата Калифорния, при разводе твоё имущество будет поделено пополам».
фото: Дочери Шарлиз с бабушкой
«Если бы я искала отношений, я бы точно ориентировалась на долгосрочные. Я никогда не была человеком, который хочет прыгать из одного романа в другой. И когда я говорю, что сейчас у меня секс, которого раньше не было, это прежде всего означает, что я впервые не делаю это в рамках отношений. И это происходит не потому, что я вовсе отрицаю возможность отношений. Я просто вижу вещи такими, какие они есть. Когда я встречаю мужчину, я сразу вижу, к чему это приведёт».
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