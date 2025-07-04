Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз

В семье актёров Елены Дудиной
и Анатолия Руденко
в скором времени ожидается пополнение. Новостью о беременности Елена поделилась с подписчиками в запретграме, опубликовав семейную фотосессию, сделанную на пляже.
«Та самая свечка на днерожденческом торте, тот самый небесный фонарик, отправленный в небо Пхукета в новогоднюю ночь, та самая яркая звезда на ночном небе Бали, бумажка сгоревшая когда-то на дне бокала. Еще одна наша любовь. Ждём тебя, малыш»
, — подписала публикацию Елена, намекнув на то, что беременность была если не намоленной, то как минимум долгожданной.
Анатолий и Елена познакомились на съёмочной площадке сериала «Вчера закончилась война»
в 2011 году и уже через год сыграли свадьбу в Италии. А в июне 2012 года родилась их дочь Милена.
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