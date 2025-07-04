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Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз

4 июля
2025 год

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4 июля 2025
В семье актёров Елены Дудиной и Анатолия Руденко в скором времени ожидается пополнение. Новостью о беременности Елена поделилась с подписчиками в запретграме, опубликовав семейную фотосессию, сделанную на пляже.

Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз

Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз

«Та самая свечка на днерожденческом торте, тот самый небесный фонарик, отправленный в небо Пхукета в новогоднюю ночь, та самая яркая звезда на ночном небе Бали, бумажка сгоревшая когда-то на дне бокала. Еще одна наша любовь. Ждём тебя, малыш», — подписала публикацию Елена, намекнув на то, что беременность была если не намоленной, то как минимум долгожданной.

Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз

Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз

Анатолий и Елена познакомились на съёмочной площадке сериала «Вчера закончилась война» в 2011 году и уже через год сыграли свадьбу в Италии. А в июне 2012 года родилась их дочь Милена.
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№ 15
маринович   6.07.2025 - 17:12
... Наденьте глаза,если не видите очевидного и сами не пишите чушь...Макеенко появился в жизни Толика,когда мальчишке было 4 года...мы жили по соседству,поэтому я знаю...к тому де Макеенко чёрный,а Люба... читать далее>>
№ 14
маринович   6.07.2025 - 17:03
А ему простили то ,что у него нашли. ...? Круть...вот что значит не простой Ваня.... читать далее>>
№ 13
Викк   6.07.2025 - 01:43
... Мартынов может и устал, но мать Анатолия лучше знает и рассказала сыну всю правду. В википедии есть ссылка на сюжет НТВ, где Анатолий рассказывает, что не Мартынов для него настоящий отец, а тот,... читать далее>>
№ 12
Иван Беляев (Москва)   5.07.2025 - 23:51
Для отдельно взятой семьи - вселенная ... читать далее>>
№ 11
пума (владикавказ)   5.07.2025 - 23:41
И?! Новость всемирно-исторического значения? читать далее>>
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Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз фотографии
Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз фотографии
Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз фотографии
Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз фотографии
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