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«Он запаниковал»: Шарлиз Терон рассказала о режиссёре, который её домогался

4 июля
2025 год

Лайфстайл >>
4 июля 2025
В 2019 году в разгар движения #MeToo Шарлиз Терон рассказала в эфире шоу Говарда Стерна о том, что на первых же пробах подверглась домогательствам со стороны одного «очень известного по сей день человека». Актрисе тогда было 18 или 19 лет, она не так давно приехала в Нью-Йорк из Южной Африки, подрабатывала моделью, но очень хотела попробовать свои силы в актёрстве. «Я понятия не имела, как проходят кинопробы. И я наивно обратилась в агентство, с которым я сотрудничала как модель, с просьбой: «Если вы услышите о каких-то пробах, я бы хотела попробовать». Они ответили, что проходит кастинг в фильм, и мне надо подъехать в субботу вечером по такому-то адресу. Это был домашний адрес этого режиссёра». Тоненький голосок интуиции подсказывал Шарлиз, что это всё как-то странно и неправильно, но в то же время актриса понятия не имела, как работает индустрия.

«Он запаниковал»: Шарлиз Терон рассказала о режиссёре, который её домогался

«Я приехала, постучала в дверь, и когда он открыл, оказалось, что он в пижаме. Мне следовало бы развернуться и уйти, но я этого не сделала. Он излучал самоуверенность, в доме играла какая-то музыка, интерьер был весь такой мраморно-хрустальный. И когда мы сели разговаривать, он подсел вплотную ко мне, что показалось мне странным. Он задавал какие-то вопросы и я в конце концов сказала ему, что никогда не проходила раньше пробы, но вот я тут принесла с собой сценарий, не хотите ли вы, чтобы я почитала? А он такой: «Да не, не надо, мы просто поговорим». И в какой-то момент он положил свою руку на моё колено. И в такие моменты (девушки часто об этом упоминают) ты просто впадаешь в ступор, ты не знаешь, что делать. Но я ушла. Я даже не помню точно, как я оттуда выбралась. Я ехала на своей арендованной машине и страшно злилась на себя за то, что ничего ему не сказала».

«Он запаниковал»: Шарлиз Терон рассказала о режиссёре, который её домогался

Через 8 лет актриса взяла реванш, встретившись с этим человеком ещё раз уже в статусе известной кинозвезды. «Он предложил мне работу. И я решила воспользоваться случаем. Когда он сказал мне «Приятно познакомиться», я ответила: «Да мы вообще-то уже виделись». Он конечно же не смог припомнить и ему было очень неловко, потому что его коллега-продюсер стоял рядом. А я добавила деталей: «Это было у вас дома, в 9 вечера в субботу, на вас была пижама».

«Он запаниковал»: Шарлиз Терон рассказала о режиссёре, который её домогался

В новом интервью для подкаста Call Her Daddy актриса объяснила, почему не стала обнародовать имя этого человека. «Я никогда не говорила его имя, потому что я не хочу, чтобы это была история о нём. Я ни в коем случае его не защищаю, но он, кстати, сильно занервничал, когда услышал, что я её рассказываю в эфире у Стерна. Ведь он же понимал, что речь идёт о нём. И он написал мне притворное письмо, пытаясь объяснить своё поведение, которое я, должно быть, неверно истолковала. Классика, не так ли? Думаю, он начал паниковать, что я начну сейчас полоскать его имя. А я просто не хочу этого делать. Я-то всё про него знаю и если меня кто-то спросит, я буду предельно откровенна. И он это знает. И мне даже нравится держать его в напряжении — он не знает, заговорю я или нет и когда это произойдёт. Приятное чувство».
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«Он запаниковал»: Шарлиз Терон рассказала о режиссёре, который её домогался фотографии
«Он запаниковал»: Шарлиз Терон рассказала о режиссёре, который её домогался фотографии
«Он запаниковал»: Шарлиз Терон рассказала о режиссёре, который её домогался фотографии
«Он запаниковал»: Шарлиз Терон рассказала о режиссёре, который её домогался фотографии
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