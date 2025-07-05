«Я была уверена, что умру от СПИДа»: Шарлиз Терон рассказала о фобиях юности

В это же время в ЮАР бушевала эпидемия СПИДа, унесшая жизни огромного количества людей. Этот безрадостный контекст оказал огромное влияние на Шарлиз. С годами актриса поняла, что избегает замужества во многом из-за страха повторить судьбу родителей. А эпидемия СПИДа одарила её многолетней тревогой по поводу скоротечности жизни. Тревогой, которая породила манию достигаторства.
«Когда ты сталкиваешься со смертью в раннем возрасте, не буду говорить за всех, но лично меня это заставило крепко задуматься о времени. Я росла в Южной Африке в то время, когда там бушевал СПИД, который просто поставил страну на колени. Ты просто всё время думаешь, что смерть от СПИДа тебе гарантирована, это неизбежно. Я постоянно этого боялась каждый раз, когда у меня был секс. Ну всё, думала я, у меня СПИД, надо пойти провериться.
И это породило ощущение конечности, быстротечности жизни и нехватки времени. И каждый раз, когда что-то хорошее случалось в моей жизни — я это очень остро чувствовала. Но в то же время меня преследовало ощущение того, что у меня остаётся всё меньше времени. Время уходит, уходит, тебе надо собраться, всё успеть, всё сделать. Жить с таким ощущением в 20 лет — просто ужасно», — призналась актриса в интервью для подкаста Call Her Daddy.
«С годами стало получше. Теперь я определённо в состоянии посидеть минутку, насладиться моментом и не думать о том, что мне надо работать каждые пять секунд. Ну и к тому же, после того, как получаешь «Оскар», часть тебя впадает в растерянность: «О блин, а теперь-то что? К чему теперь-то стремиться? Всё, что я сделаю после, определённо будет хуже. Но потом понимаешь: ну да, буду сниматься в фигне. Да и ладно. Теперь можно сниматься в том, в чём хочется. У меня ж теперь «Оскар», я никому ничего не должна доказывать. Очень освобождает».
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