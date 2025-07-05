56-летний Джулиан МакМэхон скончался после продолжительной борьбы с болезнью

Актёр Джулиан МакМэхон, известный по роли Коула в сериале «Зачарованные», скончался 2 июля на 57-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщила его супруга Келли МакМэхон.
фото: Джулиан с женой Келли
«С открытым сердцем хочу поделиться с миром известием о том, что мой любимый муж, Джулиан МакМэхон, мирно скончался после отважной попытки одолеть рак. Джулиан любил жизнь. Любил свою семью. Любил своих друзей. Свою работу и своих поклонников. Его глубинным желанием было приносить радость как можно большему числу людей. Мы просим поддержки на это время, чтобы позволить нашей семье отгоревать в уединении. И мы желаем всем, кому Джулиан доставлял радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания».
фото: Джулиан в марте 2025 года на фестивале SXSW
Джулиан родился в июле 1968 года в Сиднее в семье премьер-министра Австралии, сэра Уилльяма МакМэхона и леди Сони МакМэхон, светской львицы и местной фэшн-иконы. Начав карьеру в качестве модели, чтобы иметь возможность учиться в университете, Джулиан быстро обратил на себя внимание кастинг-директоров и в 1989 году получил свою первую роль в австралийской мыльной опере «Дома в пути».
фото: Джулиан с сестрой и отцом
фото: Джулиан а мамой
А в 1992 году получил свою первую главную роль в австралийско-американском фильме «Влажное и дикое лето!». После чего переехал в Голливуд, где тоже довольно быстро обзавёлся постоянным ролями в долгоиграющих сериалах.
фото: Джулиан МакМэхон и Шэннен Доэрти
Как и многие коллеги, Джулиан занимался благотворительностью, и основным направлением его поддержки были исследования в области лечения рака. Интерес к этой теме возник у Джулиана неспроста — его отец умер от рака кожи.
фото: Джулиан с Данни Миноуг
Джулиан был женат три раза. Его первой женой стала сестра Кайли Миноуг, Данни. С 1999 по 2002 актёр был женат на Брук Бёрнс, в браке с которой родилась его единственная дочь Мэдисон. А в 2014 году, после 11 лет отношений Джулиан женился на Келли Паньягуа. Во время съёмок сериала «Зачарованные» Джулиан встречался с Шэннен Доэрти, которая также скончалась от рака год назад.
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