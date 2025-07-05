56-летний Джулиан МакМэхон скончался после продолжительной борьбы с болезнью

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Кратчайший путь к разводу: Равшана Куркова, Артём Ткаченко и Екатерина Вилкова

«Он запаниковал»: Шарлиз Терон рассказала о режиссёре, который её домогался

Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз

4 июля

«Людям обычно жаль таких как я»: Шарлиз Терон об отсутствии мужа и статусе матери-одиночки

Актриса не представляет себе мужчину в своём доме