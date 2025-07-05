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«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкиноим рецепте красоты

5 июля
2025 год

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5 июля 2025
58-летняя Рената Литвинова снялась для обложки нового номера сербского издания Harper's Bazaar и дала небольшое интервью, в котором раскрыла один из секретов неувядающей красоты.

«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкиноим рецепте красоты

«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкиноим рецепте красоты

На вопрос интервьюера о предмете одежды, которое Рената считает физическим продолжением своего тела, артистка ответила, что для неё таким предметом является шёлковая пижама. «Я сплю в ней, я ношу её, неважно, тепло или холодно. У неё должны быть длинные рукава и она должна быть на несколько размеров больше. Это был секрет молодости моей бабушки — шёлк защищает кожу от старения. И, честно говоря, это действительно работает».
 А мы не можем не отметить, что чем старше становится Рената, тем охотнее она раздевается на камеру.

«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкиноим рецепте красоты

«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкиноим рецепте красоты

Также Рената призналась, что за свою творческую карьеру отказывалась от многих хороших ролей у хороших режиссёров, но совершенно ни о чём не жалеет. «Я никогда не чувствовала себя просто актрисой. Мне всегда было интересно работать на себя, писать для себя и играть в фильмах, которые я сама придумала. Я не жалею ни об одной роли, которую я сыграла или не сыграла. Как героиня, которую я играю в театре в Париже — вам не нужно много больших ролей. Вам нужна только одна, но великая».

«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкиноим рецепте красоты
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«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкиноим рецепте красоты фотографии
«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкиноим рецепте красоты фотографии
«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкиноим рецепте красоты фотографии
«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкиноим рецепте красоты фотографии
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