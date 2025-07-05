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«Время бежит, дети растут»: Евгений Цыганов показал старших сыновей

5 июля
2025 год

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5 июля 2025
Евгений Цыганов опубликовал в соцсетях фотографию с тремя старшими сыновьями от Ирины Леоновой. На фотографии актёр позирует с 18-летним Никитой, 15-летним Андреем и 14-летним Сашей, которые обогнали отца по росту. «Мой рост 180 сантиметров, если что», — подписал 46-летний актёр.

«Время бежит, дети растут»: Евгений Цыганов показал старших сыновей
фото: Александр, Андрей, Евгений и Никита

Всего у Леоновой у Евгения семеро детей, старшая из которых, Полина, уже вовсю развивает актёрскую карьеру и совсем скоро сыграет вместе с отцом в новом фильме Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче. А Андрей тоже успел побывать в кадре: четыре года назад его снял в клипе на песню Муси Тотибадзе Григорий Добрыгин.

«Время бежит, дети растут»: Евгений Цыганов показал старших сыновей
фото: Андрей, Александр и Никита Цыгановы

«Время бежит, дети растут»: Евгений Цыганов показал старших сыновей
фото: Полина и Никита Цыгановы

Несмотря на то, что Евгений уже давно женат на Юлии Снигирь, с которой воспитывает 9-летнего сына Фёдора, актёр много времени проводит со всеми своими детьми, подмечая их увлечения. И хотя Евгений редко рассказывает о детях в интервью, несколько лет назад он всё же сделал исключение для иноагента Екатерины Гордеевой.

«Время бежит, дети растут»: Евгений Цыганов показал старших сыновей
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«Время бежит, дети растут»: Евгений Цыганов показал старших сыновей фотографии
«Время бежит, дети растут»: Евгений Цыганов показал старших сыновей фотографии
«Время бежит, дети растут»: Евгений Цыганов показал старших сыновей фотографии
«Время бежит, дети растут»: Евгений Цыганов показал старших сыновей фотографии
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