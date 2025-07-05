«Время бежит, дети растут»: Евгений Цыганов показал старших сыновей

Евгений Цыганов опубликовал в соцсетях фотографию с тремя старшими сыновьями от Ирины Леоновой. На фотографии актёр позирует с 18-летним Никитой, 15-летним Андреем и 14-летним Сашей, которые обогнали отца по росту. «Мой рост 180 сантиметров, если что», — подписал 46-летний актёр.
Несмотря на то, что Евгений уже давно женат на Юлии Снигирь, с которой воспитывает 9-летнего сына Фёдора, актёр много времени проводит со всеми своими детьми, подмечая их увлечения. И хотя Евгений редко рассказывает о детях в интервью, несколько лет назад он всё же сделал исключение для иноагента Екатерины Гордеевой.
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