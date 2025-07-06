Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина

3 июля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового фильма Дэвида Кроненберга «Саван»
, который впервые показали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в прошлом году. Первыми картину о предприимчивом бизнесмене, разработавшем гаджет для связи с умершей женой, посмотрели Екатерина Соколова-Жубер
, Валерия Шкирандо
, Влад Лисовец
, Ксения Кутепова
, Стася Толстая
, Миша Гурай
, Маша Кошина
, Алина Насибуллина
и другие.
фото: Валерия Шкирандо
фото: Влад Лисовец
фото: Екатерина Соколова-Жубер
фото: Ксения Кутепова
фото: Миша Гурай и Стася Толстая
фото: Маша Кошина
В широкий прокат фильм «Саван» выходит 10 июля.
фото: Алина Насибуллина
«Саван»
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