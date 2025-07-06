Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина

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Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко

«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкином рецепте красоты

5 июля

56-летний Джулиан МакМэхон скончался после продолжительной борьбы с болезнью

О болезни актёра стало известно только после его смерти