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Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина

6 июля
2025 год

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6 июля 2025
3 июля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового фильма Дэвида Кроненберга «Саван», который впервые показали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в прошлом году. Первыми картину о предприимчивом бизнесмене, разработавшем гаджет для связи с умершей женой, посмотрели Екатерина Соколова-Жубер, Валерия Шкирандо, Влад Лисовец, Ксения Кутепова, Стася Толстая, Миша Гурай, Маша Кошина, Алина Насибуллина и другие.

Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина
фото: Валерия Шкирандо

Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина
фото: Влад Лисовец

Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина
фото: Екатерина Соколова-Жубер

Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина
фото: Ксения Кутепова

Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина
фото: Миша Гурай и Стася Толстая

Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина
фото: Маша Кошина

Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина
фото: Алина Насибуллина

В широкий прокат фильм «Саван» выходит 10 июля.

«Саван»
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обсуждение >>
№ 1
Наруся27 (Самара)   6.07.2025 - 17:50
Такой непонятный стиль одежды у многих актеров, будто вчера с глухой деревни приехали в Москву. Носки с сердечками, голубые блузки, которые носили в начале 90-х. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина фотографии
Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина фотографии
Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина фотографии
Бизнес на костях: Валерия Шкирандо, Стася Толстая и Маша Кошина фотографии
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