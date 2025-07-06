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Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко

6 июля
2025 год

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6 июля 2025
На днях в московском ресторане Blanc состоялся закрытый показ нового реалити-шоу ТНТ «Большой куш. Бангкок», премьера которого состоится уже 6 июля. На презентацию проекта собрались не только участники шоу, но и звёзды других реалити, а также друзья телеканала. Среди них были Тимур Родригез и Катя Кабак, Анна Хилькевич, Ляйсан Утяшева и Павел Воля, а также Надежда Сысоева, Денис Власенко, Александра Киселева и многие другие.

Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко
фото: Анна Хилькевич

Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак

Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко
фото: Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко
фото: Надежда Сысоева

Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко
фото: Денис Власенко

Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко
фото: Саша Киселева

Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко
фото: Толя Цой и Кая

Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко
фото: Екатерина Шкуро

Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко
фото: Джиган и Оксана Самойлова

Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко
фото: Алёна Блин

Премьера шоу «Большой куш. Бангкок» состоится 6 июля в 18:30 на ТНТ и в VK Видео.
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№ 2
Матвей Брикун   6.07.2025 - 17:55
Только последнюю девушку не знаю, сразу подумал что пацан. читать далее>>
№ 1
Венера333   6.07.2025 - 16:56
Катя Кабак надела шарф шелковый на себя что ли) Оксана Самойлова вроде симпатичная, но эти губы. еужели они не видят меру, когда вкалывают. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко фотографии
Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко фотографии
Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко фотографии
Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко фотографии
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