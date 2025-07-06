Под солнцем: Анна Хилькевич, Надежда Сысоева и Денис Власенко

На днях в московском ресторане Blanc состоялся закрытый показ нового реалити-шоу ТНТ «Большой куш. Бангкок», премьера которого состоится уже 6 июля. На презентацию проекта собрались не только участники шоу, но и звёзды других реалити, а также друзья телеканала. Среди них были Тимур Родригез
и Катя Кабак
, Анна Хилькевич
, Ляйсан Утяшева
и Павел Воля
, а также Надежда Сысоева
, Денис Власенко
, Александра Киселева
и многие другие.
фото: Анна Хилькевич
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак
фото: Павел Воля и Ляйсан Утяшева
фото: Надежда Сысоева
фото: Денис Власенко
фото: Саша Киселева
фото: Толя Цой и Кая
фото: Екатерина Шкуро
фото: Джиган и Оксана Самойлова
Премьера шоу «Большой куш. Бангкок» состоится 6 июля в 18:30 на ТНТ и в VK Видео. фото: Алёна Блин
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