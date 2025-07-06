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«Переписывать историю я не буду»: Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь Мелании Трамп

6 июля
2025 год

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6 июля 2025
49-летняя Тина Канделаки рассказала, почему ее 25-летнюю дочь зовут Мелания. Оказалось, во время беременности Тина увидела по телевизору конкурс красоты, который проводил Дональд Трамп. И ее наповал сразила красота ведущей Мелании Кнаус, впоследствии ставшей первой леди США. Об этом Тина рассказала в своем телеграм-канале.

«Переписывать историю я не буду»: Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь Мелании Трамп
фото: Тина Канделаки

«В суровый 2000-й год я ждала ребенка в ночь перехода в новое тысячелетие. Родить никак не удавалось из-за особенностей физиологии. Я остервенела, ела мамины шу. Первый и последний раз в жизни съела 30 шу в шоколаде с заварным кремом и смотрела канал ТВ6. В новогодней сетке показывали конкурсы красоты, которые проводил Трамп. И вот Молодой и роскошный Дональд, представляя всех участниц, косился игривым глазом на ведущую — плохо говорящую по-английски, но дико породистую женщину по имени Мелани Кнаус», — поделилась Тина.

«Переписывать историю я не буду»: Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь Мелании Трамп
фото: Мелания Бородина

Канделаки переживала, что ее будущий ребенок родится «черным, с огромным носом, волосатым грузином», поэтому загадала, чтобы на свет появилась девочка, такая же красивая, как Мелания: «Я не могла оторваться от неё, потому что такая красота меня всегда вдохновляла. Породистая, тягучая, с невероятно раскосыми голубыми глазами шатенка была самой красивой девушкой на этом карнавале женского тела. Про себя я переживала, что дети пойдут по их далеким родственникам: родятся черными, с огромными носами, волосатыми грузинами. Я сказала, что если будет девчонка, то обязательно назову её Мелания — в честь Мелани Кнаус. И загадала в ту ночь желание, чтобы она стала такой же красивой, как эта ведущая из телевизора».

«Переписывать историю я не буду»: Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь Мелании Трамп
фото: Мелания Трамп

«Да, Меланию Бородину зовут в честь жены президента США. Так сложились обстоятельства, и переписывать историю я не буду», — подытожила Тина. Мелания родилась у Тины в первом браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Также она воспитывает от него 24-летнего сына Лео. А год назад Канделаки стала мамой в третий раз — у неё родился сын от нынешнего мужа, топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Мальчик появился на свет при помощи суррогатной матери.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 5
Ангелина_Сокол   8.07.2025 - 15:02
... Тогда уж проще было назвать Клава - Клавдия, и по русски, а не все эти Мелании. читать далее>>
№ 4
nord   8.07.2025 - 11:26
А почему не в честь Клаудии Шифер? Та покрасивее. читать далее>>
№ 3
warenik   8.07.2025 - 05:43
В 49 выглядит лучше, чем в 29))) загадочная история Бенджамина Канделаки читать далее>>
№ 2
Киноман1985   7.07.2025 - 17:31
Ну прям наповал. В юные годы Мелания была не супермодель, это факт. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   6.07.2025 - 18:57
Я думаю Тина не одна такая, кто назвала свою дочь в честь Милании Трамп, так что новость не новая. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«Переписывать историю я не буду»: Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь Мелании Трамп фотографии
«Переписывать историю я не буду»: Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь Мелании Трамп фотографии
«Переписывать историю я не буду»: Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь Мелании Трамп фотографии
«Переписывать историю я не буду»: Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь Мелании Трамп фотографии
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