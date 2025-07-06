«Переписывать историю я не буду»: Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь Мелании Трамп

49-летняя Тина Канделаки рассказала, почему ее 25-летнюю дочь зовут Мелания. Оказалось, во время беременности Тина увидела по телевизору конкурс красоты, который проводил Дональд Трамп. И ее наповал сразила красота ведущей Мелании Кнаус, впоследствии ставшей первой леди США. Об этом Тина рассказала в своем телеграм-канале.
фото: Тина Канделаки
«В суровый 2000-й год я ждала ребенка в ночь перехода в новое тысячелетие. Родить никак не удавалось из-за особенностей физиологии. Я остервенела, ела мамины шу. Первый и последний раз в жизни съела 30 шу в шоколаде с заварным кремом и смотрела канал ТВ6. В новогодней сетке показывали конкурсы красоты, которые проводил Трамп. И вот Молодой и роскошный Дональд, представляя всех участниц, косился игривым глазом на ведущую — плохо говорящую по-английски, но дико породистую женщину по имени Мелани Кнаус», — поделилась Тина.
фото: Мелания Бородина
Канделаки переживала, что ее будущий ребенок родится «черным, с огромным носом, волосатым грузином», поэтому загадала, чтобы на свет появилась девочка, такая же красивая, как Мелания: «Я не могла оторваться от неё, потому что такая красота меня всегда вдохновляла. Породистая, тягучая, с невероятно раскосыми голубыми глазами шатенка была самой красивой девушкой на этом карнавале женского тела. Про себя я переживала, что дети пойдут по их далеким родственникам: родятся черными, с огромными носами, волосатыми грузинами. Я сказала, что если будет девчонка, то обязательно назову её Мелания — в честь Мелани Кнаус. И загадала в ту ночь желание, чтобы она стала такой же красивой, как эта ведущая из телевизора».
фото: Мелания Трамп
«Да, Меланию Бородину зовут в честь жены президента США. Так сложились обстоятельства, и переписывать историю я не буду», — подытожила Тина. Мелания родилась у Тины в первом браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Также она воспитывает от него 24-летнего сына Лео. А год назад Канделаки стала мамой в третий раз — у неё родился сын от нынешнего мужа, топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Мальчик появился на свет при помощи суррогатной матери.
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