«У него оптимизма, как всегда, на десятерых»: Олег Меньшиков рассказал о состоянии Виктора Сухорукова после инфаркта

В марте народный артист России Виктор Сухоруков перенес
инфаркт миокарда, после чего актера прооперировали. О его нынешнем состоянии рассказал художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков
.
По словам Меньшикова, сейчас его коллега находится на даче в кругу близких: «Спасибо, что переживаете. Можно не переживать, все нормально. Была действительно сложная операция. Сейчас Виктор Иванович восстанавливается. Он на любимой даче с родными и близкими. Мы с ним иногда болтаем по телефону — у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдет в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь»
, — написал
Олег в социальных сетях.
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