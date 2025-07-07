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«У него оптимизма, как всегда, на десятерых»: Олег Меньшиков рассказал о состоянии Виктора Сухорукова после инфаркта

7 июля
2025 год

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7 июля 2025
В марте народный артист России Виктор Сухоруков перенес инфаркт миокарда, после чего актера прооперировали. О его нынешнем состоянии рассказал художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков.

«У него оптимизма, как всегда, на десятерых»: Олег Меньшиков рассказал о состоянии Виктора Сухорукова после инфаркта

По словам Меньшикова, сейчас его коллега находится на даче в кругу близких: «Спасибо, что переживаете. Можно не переживать, все нормально. Была действительно сложная операция. Сейчас Виктор Иванович восстанавливается. Он на любимой даче с родными и близкими. Мы с ним иногда болтаем по телефону — у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдет в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь», — написал Олег в социальных сетях.
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«У него оптимизма, как всегда, на десятерых»: Олег Меньшиков рассказал о состоянии Виктора Сухорукова после инфаркта фотографии
«У него оптимизма, как всегда, на десятерых»: Олег Меньшиков рассказал о состоянии Виктора Сухорукова после инфаркта фотографии
«У него оптимизма, как всегда, на десятерых»: Олег Меньшиков рассказал о состоянии Виктора Сухорукова после инфаркта фотографии
«У него оптимизма, как всегда, на десятерых»: Олег Меньшиков рассказал о состоянии Виктора Сухорукова после инфаркта фотографии
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