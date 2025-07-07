Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дмитрий Шепелев женится этой осенью

7 июля
2025 год

Лайфстайл >>
7 июля 2025
Дмитрий Шепелев подал заявление в ЗАГС. Как сообщает «КП», телеведущий готовится связать себя узами брака с дизайнером Екатериной Тулуповой уже этой осенью.

Дмитрий Шепелев женится этой осенью

По информации издания, после торжества пара отправится в небольшое путешествие — поплавать с китами. Дмитрий познакомился с Екатериной в дейтинг-приложении. Пара состоит в отношениях уже девять лет, а живет вместе с 2018 года. У Дмитрия и Екатерины есть общий сын Тихон, а также дети от предыдущих отношений. У Тулуповой — дочь Лада, а у Шепелева — сын Платон от певицы Жанны Фриске.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   7.07.2025 - 17:18
Оба сидят в одиночку с детьми, почему не поплавать с китами вместе. Вместе же веселее. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Мы списывали это на последствия беременности и родов»: Дмитрий Шепелев рассказал про болезнь Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев рассказал, как отец Жанны Фриске напал на него с ножом
Поиск по меткам
любовь
персоны
Жанна ФрискеДмитрий Шепелев

фотографии >>
Дмитрий Шепелев женится этой осенью фотографии
Дмитрий Шепелев женится этой осенью фотографии
Дмитрий Шепелев женится этой осенью фотографии
Дмитрий Шепелев женится этой осенью фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Бордухаев
5 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бордухаев.

День рождения >>

Андрей Алёшин
Сергей Власов
Михаил Гаврилов-Третьяков
Екатерина Зинченко
Марина Коняшкина
Иван Лапиков
Эдуардс Павулс
Ольга Самошина
Олег Чудницов
Беренис Бежо
Витторио Де Сика
Шелли Дюваль
Билл Кемпбелл
Ринго Старр
Клэр Холт
Нина Хосс
все родившиеся 7 июля >>

Афиша кино >>

Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
Саван
триллер
Канада, Франция, 2024
Девочка, покорившая время
драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2006
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Хищные твари
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Побег из будущего
научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2025
Другой
триллер, фильм ужасов
Франция, 2025
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Открытое море. Смерть рядом
детектив, приключения, триллер
Великобритания, 2025
Письмо для Момо
драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2011
Плагиатор
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, научная фантастика
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram