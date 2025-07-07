Дмитрий Шепелев женится этой осенью

Дмитрий Шепелев
подал заявление в ЗАГС. Как сообщает
«КП», телеведущий готовится связать себя узами брака с дизайнером Екатериной Тулуповой уже этой осенью.
По информации издания, после торжества пара отправится в небольшое путешествие — поплавать с китами. Дмитрий познакомился с Екатериной в дейтинг-приложении. Пара состоит в отношениях уже девять лет, а живет вместе с 2018 года. У Дмитрия и Екатерины есть общий сын Тихон, а также дети от предыдущих отношений. У Тулуповой — дочь Лада, а у Шепелева — сын Платон от певицы Жанны Фриске
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