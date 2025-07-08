Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст

В парижском Музее декоративного искусства прошел благотворительный бал Bal d'Été, организатором которого стала София Коппола
. Мероприятие предварило Неделю высокой моды, проходящую в Париже с 7 по 10 июля. Среди гостей были Кира Найтли
, Пенелопа Крус
, Диана Крюгер
, Кирстен Данст
и Джесси Племонс
, а также бывший супруг Натали Портман Бенжамин Мильпье
.
фото: Кира Найтли и Джеймс Райтон
фото: Пенелопа Крус
фото: Кирстен Данст и Джесси Племонс
фото: София Коппола
фото: Мариса Беренсон
фото: Кристиан Лубутен фото: Бенжамин Мильпье
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