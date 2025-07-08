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Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст

8 июля
2025 год

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8 июля 2025
В парижском Музее декоративного искусства прошел благотворительный бал Bal d'Été, организатором которого стала София Коппола. Мероприятие предварило Неделю высокой моды, проходящую в Париже с 7 по 10 июля. Среди гостей были Кира Найтли, Пенелопа Крус, Диана Крюгер, Кирстен Данст и Джесси Племонс, а также бывший супруг Натали Портман Бенжамин Мильпье.

Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст
фото: Кира Найтли и Джеймс Райтон

Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст
фото: Пенелопа Крус

Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст
фото: Кирстен Данст и Джесси Племонс

Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст
фото: София Коппола

Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст
фото: Мариса Беренсон

Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст
фото: Кристиан Лубутен

Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст
фото: Бенжамин Мильпье
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обсуждение >>
№ 2
Мария_2191   9.07.2025 - 21:28
Мистер Лубутен в своём стиле - к чему эти оранжевые перья на пиджаке прицепили, я не знаю. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   9.07.2025 - 19:47
Муж Киры Найтли ходит со стопами внутрь. Как говорят в простонародьи косолапый, как медведь. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст фотографии
Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст фотографии
Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст фотографии
Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст фотографии
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