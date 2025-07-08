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Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер

8 июля
2025 год

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8 июля 2025
7 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла светская премьера драмеди-сериала «Разочарованные» режиссера Дениса Виленкина. Сериал представили исполнители главных ролей Лиза Шакира, Эрика Булатая, Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Роман Евдокимов, Ася Резник и Елизавета Юрьева.

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Лиза Шакира и Эрика Булатая

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Ася Резник

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Дмитрий Ендальцев

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Аскар Ильясов

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Лиза Юрьева

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Роман Евдокимов

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Денис Виленкин

А среди гостей премьеры были Даниил Вахрушев, Дарья Котрелева, Никита Санаев, Александр Домогаров–младший и другие.

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Даниил Вахрушев

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Катерина Беккер

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Дарья Котрелева

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Никита Санаев

Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
фото: Александр Домогаров-младший

Сериал «Разочарованные» уже доступен в Okko.

«Разочарованные»
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Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер фотографии
Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер фотографии
Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер фотографии
Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер фотографии
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