Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер

МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Рейтинг ожиданий
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Вход на форум
Регистрация на форуме
Свободные темы
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Информация о спецучете
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
График цифровых премьер
Рейтинг фильмов
Рейтинг ожиданий
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Незавершенные фильмы
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Европы
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Спутник телезрителя
Анимация
Видеообзоры
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Команда
Реклама на сайте
Главная
/
Лайфстайл
/
8 июля 2025
/
Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
8 июля
2025 год
январь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Лайфстайл >>
8 июля 2025
7 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла светская премьера драмеди-сериала
«Разочарованные»
режиссера
Дениса Виленкина
. Сериал представили исполнители главных ролей
Лиза Шакира
,
Эрика Булатая
,
Дмитрий Ендальцев
,
Аскар Ильясов
,
Роман Евдокимов
,
Ася Резник
и
Елизавета Юрьева
.
фото: Лиза Шакира и Эрика Булатая
фото: Ася Резник
фото: Дмитрий Ендальцев
фото: Аскар Ильясов
фото: Лиза Юрьева
фото: Роман Евдокимов
фото: Денис Виленкин
А среди гостей премьеры были
Даниил Вахрушев
,
Дарья Котрелева
,
Никита Санаев
,
Александр Домогаров–младший
и другие.
фото: Даниил Вахрушев
фото: Катерина Беккер
фото: Дарья Котрелева
фото: Никита Санаев
фото: Александр Домогаров-младший
Сериал
«Разочарованные»
уже доступен в Okko.
«Разочарованные»
версия для печати
Поделитесь с друзьями!
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожек
,
стиль
персоны
Катерина Беккер
,
Эрика Булатая
,
Даниил Вахрушев
,
Денис Виленкин
,
Александр Домогаров (младший)
,
Роман Евдокимов
,
Дмитрий Ендальцев
,
Аскар Ильясов
,
Даша Котрелёва
,
Валерия Куликова
,
Роман Новиков
,
Анастасия Резник
,
Никита Санаев
,
Елизавета Шакира
,
Артём Шевченко
,
Елизавета Юрьева
фильмы
Разочарованные
фотографии >>
Перейти в фотоальбом >>
анонс
8 июля
Встреча в музее: Пенелопа Крус, Кира Найтли и Кирстен Данст
Благотворительный бал Bal d'Été
8 июля
Жена Александра Петрова поделилась фотографиями с празднования дня рождения
Среди гостей Леонид Ярмольник, Дмитрий Литвиненко и Виктория Агалакова
1 комментарий
7 июля
Резо Гигинеишвили показал фотографии с детьми от Надежды Михалковой
Брак распался в 2017 году
3 комментария
7 июля
Пастораль: Настя Ивлеева и Филипп Бегак переехали жить на ферму
Супруги снимают реалити-шоу о жизни в деревне
6 комментариев
Скорбим
7 июля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Михаил Визгов.
День рождения >>
Татьяна Корсак
Николай Крюков
Андрей Мягков
Мартинас Недзинскас
Дмитрий Певцов
Константин Райкин
Виктория Романенко
Юлия Рутберг
Виктор Тереля
Мило Вентимилья
Клэр Кейм
Роберт Неппер
Анна Смоловик
Ли Тергесен
Келли Уильямс
Лена Эндре
все родившиеся 8 июля >>
Афиша кино >>
Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
Саван
триллер
Канада, Франция, 2024
Девочка, покорившая время
драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2006
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Хищные твари
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Побег из будущего
научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2025
Другой
триллер, фильм ужасов
Франция, 2025
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Открытое море. Смерть рядом
детектив, приключения, триллер
Великобритания, 2025
Письмо для Момо
драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2011
Плагиатор
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, научная фантастика
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>
что почитать?
Новости кино
Влад Канопка, Иван Мулин и Олеся Судзиловская снимаются в продолжении сериала «Молодежка. Новая смена»
Продюсером проекта выступает
Федор Бондарчук
3 комментария
Лайфстайл
Евгения Абдулова встречается с режиссером Алексеем Федорцовым
Возлюбленные вместе учатся во ВГИКе
16 комментариев
Лайфстайл
«Шелк защищает кожу от старения»: Рената Литвинова о бабушкином рецепте красоты
Артистка снялась для обложки сербского Harper's Bazaar
26 комментариев
Лайфстайл
«Время бежит, дети растут»: Евгений Цыганов показал старших сыновей
Акселерация налицо
13 комментариев
Спутник телезрителя
«Спутник»: В здоровом теле — нездоровый дух
6 июля, 22:55, TV1000 Русское кино
4 комментария
Рецензии на фильмы
Бал Кроненберга: «Гадкая сестра» — скандинавское прочтение «Золушки» без купюр
Эффектный дебют — сказочная версия «Субстанции»
5 комментариев
Лайфстайл
56-летний Джулиан МакМэхон скончался после продолжительной борьбы с болезнью
О болезни актёра стало известно только после его смерти
13 комментариев
Рецензии на фильмы
«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»?
Никита Ефремов и Владимир Любимцев в супергеройском фэнтези по сюжету сказочной былины
8 комментариев
обсуждение >>