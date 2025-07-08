Три полуграции: Ася Резник, Лиза Шакира и Катерина Беккер

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Влад Канопка, Иван Мулин и Олеся Судзиловская снимаются в продолжении сериала «Молодежка. Новая смена»

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56-летний Джулиан МакМэхон скончался после продолжительной борьбы с болезнью

О болезни актёра стало известно только после его смерти