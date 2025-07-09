Рождение Звезды: Екатерина Гусева отмечает 49-летие

Сегодня звезда музыкальных театров Екатерина Гусева
отмечает своё 49-летие. Актриса родилась 9 июля 1976 года в Москве в семье портного и инспектора и планировала связать свою жизнь с изучением биологии. Но к счастью, что-то пошло не так, и Екатерина уже 30 лет радует нас своими работами в кино и театре.
В интервью Леди Mail
Екатерина призналась в том, что этот праздник предпочитает отмечать с семьей: «В детстве день рождения был сплошным расстройством, ведь в июле все мои друзья и одноклассники разлетались. Поэтому этот день стал для меня исключительно семейным праздником. Сейчас это уже не мой праздник, а моего мужа, моих детей, моей мамы, сестры — близких мне людей»
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