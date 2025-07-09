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Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова

9 июля
2025 год

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9 июля 2025
7 июля в Париже стартовала Неделя высокой моды, в рамках которой состоялись показы новых кутюрных коллекций Chanel, Tamara Ralph, Schiaparelli, Iris Van Herpen, Stéphane Rolland и других модных домой. Старту недели предшествовал Летний Бал, который прошёл в парижском Музее Декоративного Искусства под чутким художественным руководством Софии Копполы.

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: София Коппола и Пенелопа Крус на Летнем Балу

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: Диана Крюгер на Летнем Балу

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: Кирстен Данст и Джесси Племонс на Летнем Балу

Среди гостей бала и показов были Кира Найтли, Кароль Буке, Марион Котийяр, Кирстен Данст, Пенелопа Крус, Диана Крюгер, Рената Литвинова и другие.

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: Марион Котийяр на показе Chanel

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: Кароль Буке на показе Chanel

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: Кирстен Данст на показе Chanel

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: Кира Найтли на показе Chanel

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: Пенелопа Крус на показе Chanel

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: Хантер Шафер на показе Schiaparelli

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: Дуа Липа на показе Schiaparelli

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: Рената Литвинова на показе Schiaparelli

Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова
фото: Кейт Уолш на показе Stéphane Rolland
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обсуждение >>
№ 1
valerik61   9.07.2025 - 20:31
Литвинова слишком уж отощала.)) читать далее>>
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Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова фотографии
Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова фотографии
Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова фотографии
Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова фотографии
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