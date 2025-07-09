Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова

7 июля в Париже стартовала Неделя высокой моды, в рамках которой состоялись показы новых кутюрных коллекций Chanel, Tamara Ralph, Schiaparelli, Iris Van Herpen, Stéphane Rolland и других модных домой. Старту недели предшествовал Летний Бал, который прошёл в парижском Музее Декоративного Искусства под чутким художественным руководством Софии Копполы.
фото: София Коппола и Пенелопа Крус на Летнем Балу
фото: Диана Крюгер на Летнем Балу
фото: Кирстен Данст и Джесси Племонс на Летнем Балу
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