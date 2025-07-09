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СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук передумали разводиться

9 июля
2025 год

Лайфстайл >>
9 июля 2025
В конце марта Паулина Андреева подтвердила давно гулявшие слухи о разводе с Фёдором Бондарчуком, написав пост в запретграме. Однако внимательные онлайн-детективы обратили внимание на то, что пост куда-то исчез. По словам анонимных источников издания "КП", Бондарчук пытается спасти свой брак. После известия о разводе пресса приписывала режиссёру новые романы, однако, согласно собеседникам "КП", это неправда. Во-первых, предполагаемые любовницы попросту не соответствуют вкусам режиссёра, а во-вторых, ему не до интрижек.

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук передумали разводиться

«Бондарчук любит творческих женщин, интеллектуалок. Да и у Фёдора другие заботы. Во-первых, он надеется на воссоединение с Паулиной, во-вторых, плотно занят экранизацией повести Стругацких «Трудно быть богом». Он продюсирует этот проект и очень увлечен им. Плюс ко всему Бондарчуку сейчас не до выходов в свет. Ему бы «Ленфильм» передать новому руководству и из долгов выйти».

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук передумали разводиться

Ещё одна "подруга семьи" предположила, что воссоединение пары пройдёт для всех незамеченным. Хотя с такими-то друзьями ничего не скроешь. «Я слышала, что Федор и Паулина почти помирились, поэтому никто из них до сих пор не подал на развод. Думаю, они тихо сойдутся, но не будут делать из этого пиар. Они и раньше нечасто выходили вместе в свет, может, раз в год появлялись на кинофестивалях. И сейчас им совсем не хочется обсуждать личную жизнь на страницах таблоидов. И уж точно никаких романов у Федора сейчас нет. Бондарчук живет только работой и своей семьей. Он на пути воссоединения с любимой женой».

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук передумали разводиться

О причинах разлада в семье Паулины и Фёдора ничего доподлинно неизвестно. Наряду со сплетнями об изменах Бондарчука ходили слухи о том, что артисты просто не сошлись темпераментами. Якобы предпочитающая тишину и спокойствие Паулина устала от "шумных киношных компаний мужа" и его "бурного образа жизни".
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СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук передумали разводиться фотографии
СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук передумали разводиться фотографии
СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук передумали разводиться фотографии
СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук передумали разводиться фотографии
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