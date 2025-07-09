Девица на выданье vs девица в беде: Анна Пересильд примеряет новые образы

16-летняя Анна Пересильд
наслаждается молодостью и красотой, запойно участвуя в фотосессиях и примеряя различные образы. За последнюю неделю Анна предстала в двух диаметрально противоположных образах, созданных с помощью костюмов начала и середины 19 века. В первой фотосессии Анна изображает викторианскую готику, мрачно глядя исподлобья на растущие перспективы сыграть в костюмированном хорроре про одержимую демоном девицу в беде. А во второй играет в чистоту и невинность в стиле "ампир". А мы просто завидуем и любуемся.
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