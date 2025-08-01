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Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие

1 августа
2025 год

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1 августа 2025
Павел Табаков, сын Олега Табакова и Марины Зудиной, родился 1 августа 1995 года и уже в 12 лет дебютировал на сцене МХТ имени Чехова. Отец также брал ребёнка с собой на гастроли. Несмотря на причастность к театральному миру с самого детства, Павел не сразу захотел стать артистом и видел своё предназначение в карьере предпринимателя. Однако спектакль «Отморозки» Кирилла Серебренникова впечатлил будущего актёра настолько, что он без раздумий решил поступать в театральную школу отца.

Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие
фото: Павел Табаков с отцом Олегом Табаковым

Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие
фото: Павел Табаков с отцом Олегом Табаковым и матерью Мариной Зудиной

Павел Табаков уже успел стать папой! Об их дочери с Софьей Синицыной фанаты узнали во время крестин в 2021 году. Вскоре Марина Зудина подтвердила, что стала бабушкой. Малышку назвали Мией. По словам актёра, романтических отношений с матерью дочки у них нет: «Стараюсь почаще заезжать к дочери. Мия ходит, говорит «папа», «мама», «дядя». Мы с Соней не живём вместе. Но у нас дружеские отношения, и для дочери это важно. Советская традиция продолжать жить вместе ради ребёнка, по-моему, убивает его психику».

Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие
фото: Павел Табаков с дочкой Мией

Сейчас актёр успел сняться в более чем сорока проектах, и в большинстве своём это роли романтических героев. Однако амплуа красивого мальчика начинает Павлу надоедать: «Мне кажется, дело в моей немного сладкой внешности. Правда, это то, от чего бы мне хотелось отойти, потому что хочется попробовать что-то совершенно противоположное этому. Что-то психопатическое, что-то неуравновешенное. Мне кажется, режиссёры видят, что лицо смазливое и есть легкий налёт интеллекта на глазах — вот и всё».

Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие
фото: Павел Табаков

Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие
фото: Павел Табаков

Актёр признался, что свои двадцатые провёл замечательно, но заметил, что со временем «остепенился» и больше стал ценить спокойный отдых. «… Я погулял на славу. А сейчас сбавил обороты и веду спокойную, тихую, размеренную жизнь…Веселиться, конечно, иногда хочется, но уже со своей маленькой компанией, сидя на кухне, с прослушиванием песен Окуджавы и Розенбаума… Например, под Новый год я стоял у гриля, готовил стейки, а на фоне играли песни Розенбаума. Ко мне подошел мой друг, крёстным моей дочери, встал рядом и мы просто молчали. В принципе, это лучший отдых, который может быть», — рассказал Павел Табаков в интервью U magazine.

Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие
фото: Павел Табаков

Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие
фото: Павел Табаков

Желаем актёру баланса между новыми интересными проектами и тихим приятным отдыхом!
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Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие фотографии
Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие фотографии
Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие фотографии
Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие фотографии
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