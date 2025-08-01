«Расковыривала лицо и не следила за собой»: Лиза Шакира о работе в модельном бизнесе

В интервью журналу «ОК!» актриса Лиза Шакира
откровенно рассказала
о своем опыте работы в модельной индустрии. По словам Лизы, она не смогла смириться с тем, что ее внутренний мир оказался там никому не интересен.
«В модельном мире меня дико раздражало, что меня судили по внешности и никто не хотел узнать, какой у меня внутренний мир. Меня бомбило, я расковыривала лицо, не следила за собой, кое-как одевалась, вместо того чтобы наслаждаться тем, чем наградили меня родители и природа. Еще эти постоянные взвешивания, слежка за твоими параметрами, тебе могут сказать, что ты блеклая, что у тебя что-то не так с лицом, — ты всё время была какая-то не такая. Чтобы с этим справляться, нужно иметь такую самооценку, такое чувство собственного достоинства…»
— призналась Лиза.
По словам актрисы, даже сейчас ей не всегда было легко найти опору: «А потом я прихожу в актерскую профессию, где это не только внешний фактор, но и внутренний. Даже на поступлении тебе всё время указывают: «Ты дерганая, актриса не может быть такой». Есть определенная доля случая в том, что я этим делом занимаюсь. И парадоксально, но я словно вечно борюсь с собой. Я очень люблю актерство, но нелегко мне это дается, честно скажу»
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