Дмитрий Дибров разводится с женой после 16 лет брака

Заподозрить неладное в браке известных персон проще всего по социальных сетям: совместные фотографии вдруг пропадают из профилей, а вопросы подписчиков о статусе отношений пары копятся в комментариях, подогревая слухи. Именно так появились первые подозрения о расставании телеведущего 65-летнего Дмитрия Диброва и его 36-летней супруги Полины. На фоне снижения активности в запретграме пара также перестала появляться вместе на публике. Полина пыталась успокоить поклонников и опровергала факты, уверяя, что они с Дмитрием все еще вместе. На вопрос «СтарХита» о расставании она отвечала, что Дмитрий просто худеет и хочет удивить всех новым имиджем, поэтому не появляется в ее блоге.
фото: Дмитрий и Полина Дибровы
«Мы не расстались, я только что с Димой встречалась дома. Просто он сейчас находится в процессе похудения. И попросил какое-то время не снимать его, чтобы устроить сюрприз. Уже минус 20 килограммов! Все скоро обалдеют от того, как он здорово выглядит. Так что все хорошо», — объяснялась Полина. Вскоре «Комсомольская правда» со ссылкой на близкого друга семьи сообщила, что пара давно не живёт вместе и на самом деле находится на грани развода: «У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм».
фото: Дмитрий и Полина Дибровы с детьми
Оказалось, дело не только в возрасте. Реальной причиной развода Дибровых стала измена Полины с женатым предпринимателем Романом Товстиком, сооснователем крупной корпорации с миллиардными оборотами NL International, музыкантом, отцом шестерых детей и другом их семьи: «Ухажер Дибровой на данный момент женат, у него шестеро детей. Какое-то время Полине приходилось тщательно скрывать новые отношения, чтобы никого не травмировать. На данный момент все четверо участников ситуации думают, как красиво завершить свои браки и решить все вопросы относительно воспитания наследников», — рассказали «СтарХиту» в окружении семьи Дибровых. С Романом Товстиком и его женой Еленой супруги знакомы много лет. Женщины были счастливы в своих браках и дружили между собой: Полина даже стала крестной одного из первых детей пары. Два года назад бизнесмен уже был на грани развода с супругой, но та оказалась беременна шестым ребенком — они попробовали дать отношениям еще один шанс.
фото: Роман Товстик с женой Еленой и детьми
Пока что Дмитрий еще не подал на развод, но уже нанял адвоката. Представлять интересы телеведущего будет Александр Добровинский, который был юристом Яна Абрамова во время его развода с Алсу. Скандал прокомментировала и сама Полина, намекнув, что они внутри уже обо всем договорились: «Мы дадим все комментарии по этому поводу после 10 августа», — рассказала Диброва в беседе с Woman.ru. При этом она не уточнила, что будет 10 августа, однако многие предположили, что именно тогда начнётся бракоразводный процесс.
фото: Дмитрий и Полина Дибровы
Дмитрий и Полина поженилась в 2009 году. Дибров начал ухаживать за моделью Полиной Наградовой, когда ей было всего 17 лет, но встречаться они стали, когда девушке исполнилось 18. Пара воспитывает троих сыновей — 16-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Илью.
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