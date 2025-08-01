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Артем Ткаченко стал отцом в четвертый раз

1 августа
2025 год

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1 августа 2025
Артем Ткаченко стал отцом в четвертый раз. У 43-летнего актера и его 33-летней супруги Екатерины Стеблиной родился сын. Радостной новостью Артем поделился в социальных сетях.

Артем Ткаченко стал отцом в четвертый раз

Пара назвала мальчика назвали Леон: «Я многодетный отец! Спасибо, любимая, за это счастье!» — подписал фото Артем. Актер и его супруга также воспитывают двоих сыновей — 9-летнего Степана и полугодовавого Тео. Кроме того, у Ткаченко есть 12-летний сын Тихон от прошлого брака с Евгенией Храповицкой. Артем и Екатерина вместе с 2016 года. До этого актер также встречался с Равшаной Курковой.

Артем Ткаченко стал отцом в четвертый раз

Артем Ткаченко стал отцом в четвертый раз
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