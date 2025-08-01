Артем Ткаченко
стал отцом в четвертый раз. У 43-летнего актера и его 33-летней супруги Екатерины Стеблиной
родился сын. Радостной новостью Артем поделился в социальных сетях.
Пара назвала мальчика назвали Леон: «Я многодетный отец! Спасибо, любимая, за это счастье!»
— подписал фото Артем. Актер и его супруга также воспитывают двоих сыновей — 9-летнего Степана и полугодовавого Тео. Кроме того, у Ткаченко есть 12-летний сын Тихон от прошлого брака с Евгенией Храповицкой
. Артем и Екатерина вместе с 2016 года. До этого актер также встречался с Равшаной Курковой
.
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