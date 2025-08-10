Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина

10 августа
2025 год

Лайфстайл >>
10 августа 2025
8 августа в Выборге стартовал 33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», в рамках которого состоятся показы фильмов «Колбаса» и «Драники». Среди гостей церемонии открытия, которую вела Даша Мельникова и её годовалая дочь, были замечены Лариса Лужина, Елена Драпеко, Фёдор Добронравов, Анна Невская, Юлия Марченко, Ангелина Стречина и Илья Малаков, Антон Кузнецов и другие.

Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина
фото: Даша Мельникова с дочерью

Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина
фото: Лариса Лужина

Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина
фото: Фёдор Добронравов

Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина
фото: Елена Драпеко

Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина
фото: Анна Невская

Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков

Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина
фото: Виталий Коваленко
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Любовь АркусФёдор ДобронравовЕлена ДрапекоВиталий КоваленкоАнтон КузнецовЛариса ЛужинаИлья МалаковЮлия МарченкоДарья МельниковаЮлия МишкиненеАнна НевскаяАнгелина СтречинаСергей Урсуляк
фильмы
ДраникиКолбаса

фотографии >>
Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина фотографии
Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина фотографии
Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина фотографии
Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.

День рождения >>

Александр Адабашьян
Серафима Бирман
Мамука Кикалейшвили
Зураб Кипшидзе
Андрей Краско
Вениамин Смехов
Олег Стриженов
Полина Филоненко
Людмила Ячменева
Розанна Аркетт
Антонио Бандерас
Реми Жирар
Клаудия Кристиан
Виничо Маркиони
Лукас Тилл
Энджи Хармон
все родившиеся 10 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram