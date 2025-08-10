Все свои: Даша Мельникова, Ангелина Стречина и Лариса Лужина

8 августа в Выборге стартовал 33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», в рамках которого состоятся показы фильмов «Колбаса»
и «Драники»
. Среди гостей церемонии открытия, которую вела Даша Мельникова
и её годовалая дочь, были замечены Лариса Лужина
, Елена Драпеко
, Фёдор Добронравов
, Анна Невская
, Юлия Марченко
, Ангелина Стречина
и Илья Малаков
, Антон Кузнецов
и другие.
фото: Даша Мельникова с дочерью
фото: Лариса Лужина
фото: Фёдор Добронравов
фото: Елена Драпеко
фото: Анна Невская
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков фото: Виталий Коваленко
