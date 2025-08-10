«Мой второй папа»: Андрей Ургант поделился воспоминаниями об Иване Краско

9 августа, за полтора месяца до своего 95-летия и за день до дня рождения сына скончался
Народный артист Российской Федерации и сердцеед Иван Краско
. Воспоминаниями о покойном поделился с изданием "Известия" Андрей Ургант
, соседствовавший с Краско в поселке "Молодёжное" на берегу Финского залива.
«Все мы жили когда-то вместе летом на наших маленьких участках в нашем маленьком актерском поселке: Людмила Петровна Сенчина, Нина Николаевна Ургант, Иван Иванович Краско, Михаил Сергеевич Боярский. Не буду всех перечислять, они любили заходить в гости, но особенно трогателен был Иван Иванович. Он всегда приходил с гвоздями, с молотком, с какой-нибудь пилкой, стамеской, метром раскладным. И говорил: «Нин, ну у тебя же наверняка что-нибудь случилось? О! ступенька прохудилась» И приколачивал новую ступеньку. Он говорит: «Ну я старую унесу, сожгу ее в печке». Приносил новую, приколачивал. Потом сидел, пил чай, болтал. А теперь его нет. Очень жалко. Берегите друг друга, пожалуйста, время так быстро бежит»
, — подытожил Ургант.
В комментарии изданию "КП"
Андрей признался, что Краско был для него как второй отец, а его покойный сын Андрей был близким другом Урганта: «Дело в том, что я дружил с этой семьей с детства. Андрей, сын Ивана Ивановича, был моим ближайшим другом. У него завтра день рождения. Всегда встречались по этому поводу на кладбище. А теперь Ивана не стало. Для меня это большая потеря личная, потому что Иван Иванович называл меня сынок. Он меня как-то так прозвал, ещё с 16 лет, так и повелось, а я его папой называл. Мой папа ушёл 20 лет назад из жизни, а теперь и второй папа ушёл из жизни. Так что я осиротел два раза получается».
