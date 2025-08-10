Варвара Шмыкова, Андрей Бурковский и Александр Филиппенко прокомментировали гибель Юрия Бутусова

Сегодня стало известно о гибели театрального режиссёра Юрия Бутусова, которому было 63 года. Подробности гибели Бутусова раскрыл критик Роман Должанский. «Увы. Это не ошибка. Пошёл в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе. Всё только-только начало налаживаться». Должанский назвал Бутусова "ещё одной жертвой войны", невероятным образом связав несчастный случай в море с вынужденным отъездом осудившего спецоперацию Бутусова из России в 2022 году.
фото: Юрий Бутусов
На известие о смерти Бутусова сразу отреагировали его коллеги и друзья, уехавшие из России. Те, кто остался, видимо не справляется с впн.«Какой-то жуткий бред. Погиб Юрий Николаевич. Великий режиссёр. Это невозможно осознать. Без него ничего бы не было сделано», — написал в соцсетях Александр Молочников, опубликовав несколько ярких фрагментов спектаклей Бутусова.
Актриса Варвара Шмыкова поделилась воспоминаниями о глупом наказании в Школе-студии МХАТ, из-за которого она лишилась возможности попасть на встречу с Бутусовым.
фото: Варвара Шмыкова
«С Ваших спектаклей началась сильнейшая любовь с театром. Первый спектакль, который я увидела у Ю.Б был "Макбет" по Ионеско с золотым составом в театре «Сатирикон». Однажды вы к нам приходили в школу-студию МХАТ на встречу со студентами, но наш курс был наказан, и на встречу мы не пошли. До сих пор считаю ужасной глупостью так наказывать студентов. Но это не помешало мне и ещё трём моим однокурсницам ослушаться и пойти сидеть под дверью и слушать всё, что вы говорите. Я сделала заметку тогда летом 2016 и до сих пор к ней обращаюсь. "Театр, как сон. В нём можно всё!" Вы навсегда будете в моём сердце. Спасибо Вам за Театр. Покойтесь с миром».
фото: Юрий Бутусов
Актёр Игорь Бычков опубликовал сцену из спектакля «Макбет» и вспомнил, как эта постановка Бутусова определила его желание заниматься театром. «В 2008 году я был на спектакле «Макбет» в «Сатириконе». На этом моменте спектакля я осознал, что хочу быть частью театра. Театра, в котором можно было всё. Где падают звезды с неба. Где нет ничего невозможного. Юрий Николаевич. Спасибо вам за чудеса, которых я никогда не забуду. Очень больно. Мои соболезнования семье и близким».
фото: Александр Филиппенко
«Юрий Бутусов — режиссёр уникальный. Как много он дал нам, как много он предвидел, в том числе ставя «Доброго человека» в 2013 г. в новом переводе. Как большой художник он чувствовал и более всего ПРЕДчувствовал. В 1964 г. «Добрый человек» вышел у нас в Театре на Таганке. И тогда это был излёт оттепели. В старом переводе. У Юры «Добрый человек» возник в новом переводе на излёте новой оттепели. «Прогнило что-то в вашем мире, Боги», — написал Александр Филиппенко.
фото: Кирилл Серебренников
«Если бы Юра Бутусов, чьи спектакли я очень любил, не пришёл однажды ко мне и лично не сказал добрые слова про одну из моих первых работ в Москве, я, возможно, не справился бы... Он всегда ломал привычное и делал всё вопреки — этим он мне очень близок. Он безжалостно выжимал актёров, как краски на холсты своих спектаклей. Он был прирождённый рокер, и тот визуальный экспрессионистский хаос, который он творил на сцене, всегда оборачивался нежнейшей гармонией и хрупкостью. У него было обостренное чувство правды и лжи, и он искал в театре подлинность и настоящесть. У него был театр бешеной ЭНЕРГИИ, он передавал нам ощущение, что в театре и в жизни никаких границ нет. Или их надо уничтожить», — вспоминает Кирилл Серебренников.
фото: Спектакль Бутусова "Чайка"
«Боже, я проснулся от звонка и ста тысяч пропущенных сообщений. Умер великий режиссёр, который как минимум дважды изменил русский театр. Невероятный человек. И, что самое важное, очень близкий друг, — написал Андрей Бурковский. «Мы постоянно были с ним на связи. Звонили друг другу, переписывались, обсуждали. Конечно же, театр. Близко познакомились мы в 2018 году. Вместе сделали спектакль «Человек из рыбы». После этого стали очень близкими друзьями. Всё время думали, что бы ещё сделать. И просто говорили о жизни.
Я очень тебя люблю, Юрий Николаевич. Не могу поверить.
фото: Андрей Бурковский и Юрий Бутусов
Юра, дорогой, пусть земля вам будет пухом! Очень вас люблю. Просто знай, что именно ты влюбил меня в театр, ты определил вектор, ты назвал что хорошо, а что плохо и ты рассказал мне как следует репетировать и существовать на сцене. Ой…. Плачу и одновременно вспоминаю наши моменты… улыбаюсь и плачу… и плачу … и плачу», — написал Андрей Бурковский.
