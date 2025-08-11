«Как-то даже неловко»: Мария Шалаева призналась, что устроилась работать таксисткой

Актриса Мария Шалаева, уехавшая в Париж после начала спецоперации, рассказала подписчикам в соцсетях, что устроилась работать таксисткой. Шалаева выложила в запретграме видео, снятое в автомобиле, и призналась, что ей немного стыдно говорить о том, как обстоят дела «на самом деле».
«Как-то сложно, как-то даже неловко и как будто стыдно говорить о вещах, как они есть на самом деле. В общем, сегодня мой первый рабочий день. В такси. Вот, вуаля. Кстати, волнуюсь я так же, как если бы это был первый съёмочный день», — резюмировала актриса.
Доверчивые подписчики бросились Марию поддерживать, жалеть и хвалить. А недоверчивый Кино-Театр.Ру, которому везде мерещится прогрев, полистал предыдущие посты и понял, что тут что-то нечисто. Пахнет каким-то «проектом». И дела у Марии вовсе не так плохи, как она сыграла, просто она талантливая актриса.
фото: Мария с сыном
Шалаева уехала из России 7 марта 2022 года. Такая спешка была связана с уголовным преследованием из-за участия актрисы в оппозиционных акциях. В интервью Ксении Собчак Шалаева заявила, что у неё нет никакого желания играть. Но с тех пор прошло уже 2 года и многое могло поменяться.
