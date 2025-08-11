Кино-Театр.Ру
Спортзал, Храм, «Табакерка» и «Горбушка»: Екатерина Климова рассказала об увлечениях сыновей

11 августа
2025 год

Лайфстайл >>
11 августа 2025
Екатерина Климова стала героиней нового выпуска шоу Светланы Бондарчук, в эфире которого подробно рассказала о своих сыновьях. Старший сын Екатерины от Игоря Петренко Матвей пошёл по стопам родителей и поступил в Московскую театральную школу Олега Табакова. Попробовать свои силы в актёрстве Матвея надоумила сама Екатерина.

фото: Матвей Петренко

«Когда он учился в 9-10 классе, я понимала, к чему всё идёт. Я же профессиональным взглядом на него смотрю и вижу, что у него абсолютно актёрская натура. Он очень хорошо сложен. У него положительное обаяние, такая «гагаринская» улыбка. Человек располагает к себе и у него очень хорошо выходит всё, что связано с телом — сценическое движение, танец. Ну и когда человек плохо учится и витает в облаках — это тоже показатель. И я сказала: давай попробуем. Школа Табакова так устроена, что если ты поступил и понял, что это не твоё, ты можешь уйти и вернуться в школу доучиваться. Они набирают детей, окончивших 9-й класс».

фото: Матвей Петренко

У второго сына Климовой и Петренко, 16-летнего Корнея, совершенно другие интересы: «Он в этом году будет заканчивать школу. Тоже интересный ребёнок — взял и пошёл работать летом. Захотелось ему. На «Горбушке» что-то там продаёт. Поступать он планирует на что-то связанное с программированием, дизайном в Высшую Школу Экономики. У него самое интересное чувство юмора в нашей семье. Когда шутит Корней — все в лёжку лежат».

фото: Корней Петренко с Беллой Месхи

А ещё Корней не по-детски дисциплинированный и тяготеет к самоограничениям. «Он увлёкся в этом году очень сильно спортом. Не вылезает из спортзала. У него с друзьями есть традиция — раз в неделю они ходят в храм. И это уже не моя инициатива. Они сами с друзьями так решили. Они себе в этом году какие-то очень жёсткие рамки поставили, меня это поражает. Ходить в спортзал, не зависать на видосах, ходить в храм. У меня такого в 16 лет не было».
№ 9
Tereza (Тюмень)   13.08.2025 - 17:45
В храм? Вот молодцы! читать далее>>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   13.08.2025 - 17:00
Что угодно, только не наркотики, водка, казино и политика. читать далее>>
№ 7
Светлана Платкова   13.08.2025 - 12:02
Ну, хоть один ребёнок нормальный. Решивший идти своим путём, а не по проторенным родителями "тропам". Уважаю!) читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   12.08.2025 - 17:43
В 16 лет самому идти в храм не здоровая история. читать далее>>
№ 5
Anna КМ   12.08.2025 - 16:26
... Отец верующий читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
