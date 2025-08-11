«Очень хочется жить»: Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга

40-летний актёр Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», сообщил в своём телеграм-канале о рецидиве рака головного мозга и вызванных им осложнениях. Первый раз онкологическое заболевание у Романа было выявлено в 2018 году. Тогда у актёра случилось три эпилептических припадка за одну ночь и врачи порекомендовали ему сделать МРТ.
«В 2019 году не без помощи друзей, коллег и продюсеров я смог его победить. Но случился рецидив. Семь лет спустя вернулся диагноз. И не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие частично за зрение и частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом и вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать и очень хочется жить. И если 7 лет назад мне помогли мои друзья и коллеги. по Камеди Клаб (они объявили сбор), то, боюсь, что спустя столько лет я не смогу справится один и вынужден буду объявить сбор средств на то, чтобы вылечиться второй раз».
Роман выразил надежду, что ему удастся вернуться к работе в ближайшие пару месяцев, но пока что он не самостоятелен. «Хожу с помощью, ем с помощью, всё с помощью. Мир не без добрых людей». Актёр разместил ссылку на сбор средств на сайте Сбера и предостерёг людей от мошенников.
фото: Роман с женой Юлией
Роман женат уже 18 лет и воспитывает со своей супругой Юлией троих детей – сына Фёдора и дочерей Лизу и Марту.
