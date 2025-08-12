«У всех дети клёвые, а их отцы — идиоты»: Екатерина Климова объяснила, почему не обсуждает своих бывших мужей

Екатерина Климова стала героиней шоу Светланы Бондарчук, в котором рассказала об увлечениях сыновей, о своём проекте «Манифест красивой женщины» и о том, почему она не обсуждает свои разводы. А их у актрисы, как и браков, было целых три. Первым мужем Екатерины стал друг детства Илья Хорошилов, от которого актриса родила дочь Лизу. Сейчас, кстати, Илья женат на актрисе Елене Бирюковой. Второй раз Климова вышла замуж за Игоря Петренко, родив ему двух сыновей. И хотя последние пару лет в СМИ постоянно появляется информация о многомиллионных задолженностях Петренко по алиментам, сама актриса никогда эти новости не комментирует. Ну и наконец, в третий раз актриса вышла замуж за Гелу Месхи, который моложе неё на 8 лет, и родила от него дочь Беллу. Через три года актёры развелись по инициативе Екатерины.
фото: Екатерина и Илья Хорошилов
В интервьюБорису Корчевникову актриса призналась, что рядом с такой женщиной как она, мужчине сложно. «Меня практически никогда нет, я очень много работаю. Круглосуточно занимаюсь либо своей семьей, либо карьерой, а все остальное, в том числе и мужчина, он, получается, должен вставать в какую-то очередь. Это неправильно. Не каждый мужчина захочет существовать с такой женщиной, мириться с этим».
фото: Екатерина и Игорь Петренко
О всех своих мужьях Климова отзывается с уважением и никогда не говорит о них ничего плохого. В интервью Бондарчук актриса объяснила, почему вообще избегает говорить в публичном поле о разводах. «Развод — это страшная катастрофа и стресс для организма. Это надо пережить и выйти из этого другим человеком. Это тема для разговора с психологом, потому что иногда понимаешь, что не можешь справиться сам с этим состоянием. Набиваешь шишки, становишься сильнее, потом понимаешь, чего не надо было делать ни в коем случае.
фото: Екатерина и Гела Месхи
Состояния и ощущения отличаются от того, как ты потом посмотришь на эту ситуацию со стороны. Но это надо понять. Чтобы прошло это время и ты оказался не в этой мутной воде, а когда всё осядет, и вы оба увидите это по-другому. И как в этот момент не наговорить, не наделать каких-то глупостей с этими бесконечными обвинениями? Вот за это я, наверное, себя уважаю: что я смогла [этого избежать]. Потому что, как не послушаю, у всех дети клёвые, а их отцы идиоты. Ну как-то странно это звучит. Я не говорю о разводах не потому, что мне всё равно или я железный человек. А просто потому, что понимаю: либо хорошо, либо ничего. Публично. Меняется жизнь, ты меняешься, и твой взгляд на ситуацию меняется».
фото: Екатерина с дочерью Беллой
Сейчас сердце Екатерины не занято: актриса призналась, что мысли о любви и встрече с мужчиной в какой-то момент ушли на периферию. «Я так погружена в развитие себя, я не сижу сложа руки и не жду, когда же меня кто-нибудь полюбит. У меня даже нет времени на свидания. Я почему-то перестала обращать внимание вообще на эту тему. Мне как будто перестало быть это интересно. Даже страшно. Но тут была у меня одна встреча, и я поняла, что нет, всё ещё работает. Жизнь полна сюрпризов. Я в этом смысле оптимистично настроена. И почему-то могу себе представить новый брак».
обсуждение >>