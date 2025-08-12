Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер

11 августа в московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера нового оригинального драматического сериала Okko «Дыши»
― триумфатора VII фестиваля «Пилот»
, победившего в номинациях «Лучший сценарий пилота сериала» и «Лучший пилот сериала» по мнению жюри. Первые эпизоды сериала зрителям представили исполнители главных ролей Марина Александрова
и Пётр Буслов
. А также актёры Иван Фоминов
, Наталья Земцова
, Артемий Мильграм
и другие.
Среди гостей премьеры были замечены Лев Зулькарнаев
, Сабина Ахмедова
, Марина Васильева
, Максим Стоянов
и Виктория Корлякова
, Зоя Бербер
, Лиза Шакира
, Сергей Романович
, Наталья Кудряшова
, Арина Маракулина
и многие другие.
Премьера сериала «Дыши»
состоится 15 августа эксклюзивно в Okko.
«Дыши»
