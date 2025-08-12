Кино-Театр.Ру
Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер

12 августа
2025 год

12 августа 2025
11 августа в московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера нового оригинального драматического сериала Okko «Дыши» ― триумфатора VII фестиваля «Пилот», победившего в номинациях «Лучший сценарий пилота сериала» и «Лучший пилот сериала» по мнению жюри. Первые эпизоды сериала зрителям представили исполнители главных ролей Марина Александрова и Пётр Буслов. А также актёры Иван Фоминов, Наталья Земцова, Артемий Мильграм и другие.

Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер
фото: Марина Александрова

Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер
фото: Пётр Буслов

Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер
фото: Наталья Земцова

Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер
фото: Иван Фоминов

Среди гостей премьеры были замечены Лев Зулькарнаев, Сабина Ахмедова, Марина Васильева, Максим Стоянов и Виктория Корлякова, Зоя Бербер, Лиза Шакира, Сергей Романович, Наталья Кудряшова, Арина Маракулина и многие другие.

Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер
фото: Зоя Бербер

Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер
фото: Карина Александрова

Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер
фото: Лев Зулькарнаев

Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер
фото: Максим Стоянов и Виктория Корлякова

Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер
фото: Лиза Шакира

Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер
фото: Наталья Кудряшова

Премьера сериала «Дыши» состоится 15 августа эксклюзивно в Okko.

«Дыши»
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
