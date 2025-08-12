Кино-Театр.Ру
Джерард Батлер спровоцировал слухи о женитьбе

12 августа
2025 год

12 августа 2025
Закоренелый холостяк Джерард Батлер спровоцировал слухи о тайной женитьбе на возлюбленной Морган Браун. Пару засняли в аэропорту Лос-Анджелеса, на снимках папарацци можно разглядеть, что на безымянном пальце 55-летнего актёра появилось кольцо. Из чего все немедленно сделали вывод, что актёр женился на своей 54-летней подруге сердца.

Джерард Батлер спровоцировал слухи о женитьбе

Батлер, как и на днях дебютировавший в роли мужа Павел Деревянко, никогда раньше не был женат. С Морган актёр начал встречаться в 2014 году, и в течение десяти лет они несколько раз расставались и воссоединялись. Причиной этой нестабильности, по словам приближенных к паре, была неспособность Батлера остепениться.
№ 1
Андрей (Омск)   12.08.2025 - 17:34
В 54 года зачем оно. Не хватает эмоций, сел дома на попу и понял что некому готовить еду. Для этого есть латиноамериканская домохозяйка. читать далее>>
