Джерард Батлер спровоцировал слухи о женитьбе

Закоренелый холостяк Джерард Батлер
спровоцировал слухи о тайной женитьбе на возлюбленной Морган Браун
. Пару засняли в аэропорту Лос-Анджелеса, на снимках папарацци
можно разглядеть, что на безымянном пальце 55-летнего актёра появилось кольцо. Из чего все немедленно сделали вывод, что актёр женился на своей 54-летней подруге сердца.
Батлер, как и на днях дебютировавший в роли мужа Павел Деревянко
, никогда раньше не был женат
. С Морган актёр начал встречаться в 2014 году, и в течение десяти лет они несколько раз расставались и воссоединялись. Причиной этой нестабильности, по словам приближенных к паре, была неспособность Батлера остепениться.
